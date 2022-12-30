Пробка на подъезде к Крымскому мосту превысила пять километров

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30.12.2022, 21:45, Новости дня
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Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани перед новогодними праздниками превысила пять километров, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В сообщении говорится, что протяженность пробки перед Крымским мостом  превысила пять километров, пропускная способность пунктов досмотра сейчас составляет примерно 190 машин в час. Отмечается, что водителям необходимо учитывать, что количество автомобилей в очереди выросло по сравнению с утром 30 декабря, проезд через мост займет несколько часов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что при планировании поездки необходимо закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.

По данным властей, перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что работы по восстановлению Крымского моста идут с опережением установленного срока и могут завершиться досрочно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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