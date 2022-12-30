В Турции заявили об успешных испытаниях собственной системы ПВО Siper

Турецкая национальная система противовоздушной обороны Siper успешно прошла испытания, сообщил руководитель турецкого департамента оборонной промышленности Исмаил Демир.

Управляемая ракета, которую запустили в ходе испытаний системы ПВО повышенной дальности Siper, успешно поразила цель на расстоянии более 100 километров, сообщил Демир, передает ТАСС.

По его словам, это событие – «новогодний подарок» народу Турции от оборонной промышленности.

В 2021 году Демир заявлял, что разрабатываемая турецкими инженерами ПВО Siper должна быть схожей или даже превосходить российские системы С-400.

Эта система должна поступить в вооруженные силы Турции в 2023 году. Ее разработка стартовала в 2019 году.

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