Мнение: О сроках ухода Владимира Путина… Наконец-то — определённость?

Вопреки пословице «Коней на переправе не меняют», тема предстоящего транзита не покидает умы отечественных политологов. И к тому есть основания. Новая важная информация появилась. И это — не потенциальный «преемник».

А так-то он, кажется, всё подготовил и всё предусмотрел. На ключевых постах расставлены люди не просто верные — «свои». Самые-самые «свои». В конституцию внесены такие изменения, которые не просто предполагают сохранение официального статуса хоть до конца всех земных сроков, но и предлагают различные варианты на разные случаи жизни.

Кажется, можно и на давно заслуженный отдых после стольких сроков «на галерах»?

Увы…

Новое развитие казахстанского кейса показывает, как оно может быть, когда отдаёшь хотя бы несколько ниточек формальной власти в «надёжные» руки.

На этой неделе Мажилис (парламент) Казахстана одобрил прекращение действия конституционного закона «О Елбасы». Это означает, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев автоматически лишается привилегий, защиты, иммунитета от преследования и проч. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов уже подтвердил, что утрата силы закона «О Елбасы» лишит Нурсултана Назарбаева связанного с этим законом иммунитета. Правда, моментально этим воспользоваться действующий президент Касым-Жомарт Токаев едва ли сможет: 90% нынешней элиты связаны с «назарбаевским кланом» и, вероятно, почувствуют угрозу себе, если с елбасы поступят уж очень жёстко. Но нынешний казахский глава показал, что он умеет и ждать, и договариваться, и действовать решительно. Так что это лишь вопрос времени, как скоро элиты станут сливать своего бывшего «патрона».

А ведь Касым-Жомарта Токаева экс-президент Нурсултан Назарбаев отобрал в «преемники» сам из числа очень давних своих соратников. И многократно проверил на разных ответственных постах и в разных ситуациях. И было ещё много прочего, что осталось за кадром до того, как 19 марта 2019 года первый президент Казахстана сложил с себя полномочия и передал их лично выбранному сменщику. При этом как опытный руководитель Нурсултан Назарбаев сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, главы правящей партии «Нур Отан», члена Конституционного совета, председателя Ассамблеи народа Казахстана и статус почетного сенатора. А на посты в КНБ (аналог ФСБ России) он поставил своих людей, в том числе ещё одного верного соратника Карима Масимова и собственного племянника Самата Абиша. И вообще Касым-Жомарт Токаев был обложен «назарбаевскими» даже похлеще, чем волк флажками.

Казалось, всё схвачено. Но менее, чем за три года, Касым-Жомарт Токаев сумел аккуратно, не вызывая подозрений у елбасы, поменять своё окружение — кого перевербовав, кого отстранив, — а затем полностью переиграл бывшего патрона. В ходе январского кризиса Нурсултан Назарбаев «сам» передал преемнику председательство в Совбезе, затем оказался вынужденным сдать «своих» в КНБ, затем пойти на следующие жесты доброй воли. А меж тем «гарантии» неприкосновенности как личной, так и Семьи становились всё более призрачными, пока не обнулились вовсе. По свидетельству журналиста Леонида Млечина, в итоге аксакал удивлённо признался своему бывшему протеже: «Тридцать лет знаю тебя, но не думал, что ты способен на такие действия».

И, похоже, этот кейс вполне достаточен для понимания, когда же Владимир #Путин сочтёт возможным отойти от активных полномочий, передав их путём «транзита» лично отобранному преемнику.

Видимо, никогда до самой смерти?

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