Балаяж в золотисто-розовом оттенке: 10 стильных идей окрашивания для преображения в новом году

Балаяж в золотисто-розовом оттенке будет очень популярен в 2023 году. Он выглядит современно и ультрамодно. Этот цвет имеет множество вариантов. Его можно стилизовать под разный тип внешности и текстуру волос. В статье мы приведем 10 стильных идей окрашивания для преображения в новом году.

Бордовые и золотисто-розовые тона на волнистых волосах

Сочетание бордовых и золотисто-розовых оттенков подчеркивает красоту волнистых волос. Такое окрашивание идеально подходит женщинам с теплыми тонами кожи. Если вы хотите добиться более яркого эффекта, то используйте глубокие темно-красные оттенки.

Карамельные блики на золотисто-розовых волосах

Карамельные блики на золотисто-розовом фоне подчеркивают естественный каштановый цвет волос. Эти оттенки отлично сочетаются друг с другой. Попросите парикмахера сделать пряди, обрамляющие лицо, более светлыми.

Розовое золото с темными корнями

Если у вас темные волосы, то балаяж цвета розового золота добавит в ваш образ больше теплых оттенков. Такое окрашивание требует предварительного обесцвечивания шевелюры. Попросите стилиста оставить корни темными, это придаст цвету размерность и глубину.

Клубничный блонд с темными корнями

Балаяж цвета клубничного блонда с темными корнями поможет вам создать модный образ. Он придаст вашей шевелюре больше яркости и разнообразия.

Балаяж с золотисто-розовым “румянцем”

Балаяж с золотисто-розовыми бликами поможет вам создать веселый и утонченный образ. Если вам нравятся холодные тона, то выбирайте пыльно-розовый. Если же вы любите более теплые оттенки, то отдайте предпочтение клубничному блонду.

Черные волосы с оттенками розового золота

Балаяж с оттенками розового золота эффектно дополняет натуральные черные волосы. Попросите парикмахера сохранить ваш естественный цвет у корней. Это позволит вам реже прибегать к окрашиванию.

Балаяж с пыльно-розовым оттенком

Балаяж с пыльно-розовым оттенком отлично смотрится на волосах средней длины. Чтобы достичь такого эффекта, парикмахеру необходимо сочетать окрашивание кисточкой и мелирование с использованием фольги.

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Частичное розово-золотистое мелирование

Частичное розово-золотистое мелирование идет женщинам с короткими волосами. Сочетайте его с вишневыми тонами, это подчеркнет текстуру вашей стрижки.

Темно-розовое золото на длинных волосах

Если у вас длинные каштановые волосы, то преобразите их с помощью балаяжа оттенка темно-розового золота. Он может быть как очень ярким, так и сдержанным. Объясните своему стилисту, какой эффект вы хотели бы получить от окрашивания.

Золотисто-вишневый оттенок на коротких волосах

Легкий золотисто-вишневый оттенок отлично сочетается со стрижкой удлиненный боб. Такая комбинация прически и окрашивания станет одним из трендов 2023 года.

Заключение

Балаяж в золотисто-розовом оттенке требует регулярного ухода и обновления. Будьте готовы к тому, что вам понадобится делать частое тонирование в домашних условиях или в салоне.