Мнение: Парадоксы Грудинина

5 лет назад. Эх, были времена…

“Посмотрел тут некоторые свежайшие выступления Павла Грудинина (уже после его выдвижения кандидатом от КПРФ). Похоже, Грудинин всерьез решил двигать себя как сторонника неких «социалистических ценностей» и упирать на «возрождение социализма», эксплуатируя таким образом реально существующую (и активно поощряемую путинским государством) «ностальгию по совку». Тем более, что кандидат от КПРФ тут может всячески ссылаться на свое собственное предприятие, совхоз имени Ленина, как на образец тех самых «социалистических ценностей» – бесплатное жилье, бесплатные детсады, высокие зарплаты рабочих, спортсекции для трудящихся и прочее.

Однако тут нашего хозяйственника-практика и подстерегает засада – причем он ее, похоже, даже не чувствует как следует. На эфире с Соловьевым на РТР это было хорошо видно: сначала Грудинин похвастал, что у него в колхозе средняя зарплата у работающих 75 тыс. р. в месяц (действительно много даже для Москвы), а потом, не моргнув глазом, «дополнил», сообщив, что у него самого в совхозе, как у директора, годовой доход порядка 20 млн. р.

Считаем: 75 тыс. в месяц – это 0,9 млн. в год; получается, что доход руководителя более чем в 20 раз превышает среднюю зарплату по предприятию! Странное, однако, у старика Грудинина представление о «социалистических принципах».

Нет, понятно, что на других предприятиях это соотношение еще больше, тому же Сечину с его 5 млн. руб. в день Грудинин и в подметки не годится; однако Роснефть ведь к «социалистическим» предприятиям еще пока никто не относил (вроде бы). Грудинин на том же эфире активно клялся в своей любви к скандинавскому «социализму» – но и для Скандинавии 20-кратная разница в доходах между рабочими и директором тоже далеко не норма.

В чем-то Грудинина даже жаль, конечно: тяжело это – жить по-капиталистически, а агитировать за себя по-социалистически, оксимирон какой-то получается.

Гораздо органичнее с такого типа риторикой на выборах смотрелся бы не Грудинин, а какой-нибудь бы работник из его совхоза, скажем, скотник. Или комбайнер (с клубничного комбайна). Как бы звучало! Он бы и свой совхоз так же приводил бы в пример (типа, ведь можно же организовать производство по-социалистически, в пользу нас трудящих!), и, с другой стороны, всегда мог бы сказать, что «еще б и директора нашего, Грудинина, раскулачить или хотя б заставить получать, как мы, 75 тысяч в мес. – и совсем будет хорошо!»

А вот Грудинин, когда призывает к национализации олигархов и тут же говорит о «защите предпринимательства», смотрится нелепо. Ему б, конечно, надо было бы идти от какой-нибудь Партии Роста… Вообще, всем этим бизнесменам, идущим от «лево-патриотических сил», просто по определению «лететь с одним крылом». Изначальную свою ущербность на любых выборах им не преодолеть.

А так да, наивно-грудиниские «социалистические ценности» вполне ведь органичны для социализма, просто без прикрас: я живу в доме с прислугой и получаю 2000 руб., вы – работаете с навозом и получаете 75 рублей. Я – руководитель, а вы – гегемоны. И все мы – в совхозе имени Ленина. Совок как он есть, все честно” (2018).