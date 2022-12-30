Анастасия Стоцкая: о традициях празднования Нового года и рецепте идеального ужина

Настя встречает на новой кухне — лаконичной, цвета хамелеон. «Сначала хотела красную, но когда приехал дизайнер и разложил все цвета и материалы, влюбилась в этот оттенок. При разном освещении он меняется — становится то серым, то зеленым, то дымчато-голубым. Как будто каждый раз приходишь в новое пространство», — рассказывает Настя.

Здесь нет ничего лишнего — вся техника (Настя выбрала Korting) встроенная и полностью отвечает высокому темпу жизни хозяйки. «Готовить я люблю с детства, это у меня от мамы, — продолжает Стоцкая. — У нас дома часто собирались гости и всегда был накрыт стол какими-нибудь затейливыми блюдами. Одно из моих самых любимых — утка, фаршированная блинами и потрохами. Очень сложный рецепт, но потрясающе вкусно. Я, конечно, выбираю более простые рецепты, на которые не нужно тратить весь день. Теперь мне в этом помогает еще и умная техника. Korting мне посоветовали коллеги. Очень легко и быстро мы собрали комплект: в колонну встроили духовку с паром и СВЧ, подобрали белую индукционную варочную поверхность под цвет столешницы, посудомоечную машину спрятали за фасадом. Так что готовка теперь приносит мне не только удовольствие, но и дарит визуальное наслаждение».

Пока жарятся на гриле овощи, Настя рассуждает о том, как современные технологии облегчают жизнь современной женщине, как помогают быстро и легко готовить здоровую пищу. Сама Стоцкая уже несколько лет придерживается собственных правил: любые углеводы — строго до 14:00, обязательно пить много воды в течение дня, не есть после 18:00 и спать по 8–10 часов в сутки. Правда, с последним в предновогодний сезон, признается Настя, получается не всегда.

«Артист должен выглядеть хорошо. И это «хорошо» у каждого свое. Про себя я знаю, что выгляжу моложе, ухоженнее и свежее, когда я стройная. И чем я худее, тем увереннее себя чувствую. Мне так комфортнее — и одежда лучше сидит, и танцевать легче, и даже петь проще. Конечно, я не придерживаюсь строгих диет, как раньше, когда ради роли мне пришлось за месяц похудеть на 10 килограммов, но внимательно отношусь к тому, что ем. Люблю готовить блюда на пару, они сохраняют все витамины и полезные вещества. Категорически неприемлю фастфуд, всегда предпочту домашнюю еду, даже если на готовку у меня будет совсем немного времени. Теперь меня в этом смысле очень спасает индукционная поверхность. Утром можно быстро приготовить детям завтрак, 5 минут — и каша готова».

Своих детей, 11-летнего Сашу и 5-летнюю Веру, Настя тоже старается приучать к здоровому питанию. И маленькая дочка часто помогает маме на кухне. «Вера еще совсем крошка, и мне всегда страшно — вдруг она обожжется. Варочную панель я расположила поближе к колонне, чтобы было большое рабочее пространство для приготовления. Выбрала индукционную поверхность, потому что она безопасная, нагрев происходит только когда на ней располагается посуда. А если включить функцию «Защита детей», панель заблокируется — и я могу быть спокойна, что дети ее сами не включат. Да и ухаживать за ней просто — достаточно протереть, и уже чисто».

Но отдельная радость для малышей, когда мама печет свою вкуснейшую шарлотку. В духовом шкафу c функцией пара выпечка получается пышной, а запеченные овощи готовятся всего за полчаса.

«Помню, в детстве мы часто собирались за кухонным столом всей семьей и лепили вареники или делали пироги. Тогда не было возможности заказать что-то в ресторанах, как сейчас, поэтому приготовление таких блюд становилось целым ритуалом. Пирожные, салаты, борщ, суп с клецками и всевозможные каши: все, что я готовлю своим детям, делаю по рецептам мамы. И им это очень нравится. Мне приятно готовить для семьи, но когда совсем нет времени, заказываю что-то на ужин из ресторана».

Сегодня Настя решила угостить нас блюдом скорее праздничным, чем повседневным — уткой в яблоках. И для нее это, можно сказать, кулинарный дебют.

«Утку во всех вариациях я обожаю, но сама до этого раза никогда не готовила, — рассказывает актриса, начиняя птицу приправами. — Мне всегда казалось, что нужно обладать особым умением, чтобы сделать ее сочной и не пересушить, пока я не узнала, что есть специальный термощуп, которым можно проверить готовность, обычно таким пользуются повара».

Термощуп определяет температуру внутри продукта и контролирует степень приготовления. Когда блюдо достигнет нужной температуры — прозвучит сигнал и автоматически отключится шкаф. С термощупом можно готовить не только утку, но и рыбу, и мясо. На панели можно задать время готовки и температуру внутри мяса — как только она поднимется до нужной отметки, духовка автоматически отключится.

«Самое любимое и простое блюдо для всей семьи: взять хорошую рыбу, начинить ее лимоном, чесноком и специями, рядом положить овощи — и все в духовку. Полчаса, и у вас полезный ужин для всей семьи», — делится Настя.

Впереди у Стоцкой очень насыщенный месяц. И начнется он с большой премьеры — джукбокс-мюзикла по песням группы «Секрет».

«Ничего не бойся, я с тобой» — это оригинальный мюзикл, по форме напоминающий Mamma Mia!, а по настроению La La Land, — рассказывает актриса. — Это два десятка лучших хитов легендарной четверки, дух Ленинграда 80-х и история про настоящую дружбу, преданность, первую любовь и жизненные трудности. Моя героиня Кристина — сестра главного героя и дочь дипломатического работника, а еще звезда вечеринок — яркая, сильная, но одинокая девушка. В спектакле рассказывается и ее история любви: про то, как сложно самодостаточной девушке найти счастье и достойного человека, которому можно довериться, на которого можно положиться. Думаю, многие девушки узнают в Кристине себя».

31 декабре в графике Стоцкой стоят два спектакля, так что все приготовления к празднику она с детьми, как и всегда, сделает заблаговременно.

«Каким бы сложным ни был график, я всегда найду время, чтобы вместе с детьми нарядить елку — это самая нерушимая традиция в нашей семье. Эти трогательные моменты, когда Верочка рассматривает шарики, а Саша достает гирлянду, всегда возвращают меня в мое детство. А в саму новогоднюю ночь, после боя курантов, мы все вместе бежим к елке за подарками».

Новый год в доме Стоцкой не обойдется и без гостей. «Сейчас такая жизнь, что не часто удается встретиться, чтобы вот так на кухне просто посидеть и поговорить обо всем. Но празднование дней рождений и Нового года — это серьезный повод, чтобы собраться. И отказы не принимаются», — смеется Настя.

Справиться с последствиями застолий и немытой посудой Анастасии Стоцкой помогает посудомоечная машина.

«Посудомоечная машина — это, наверное, лучшее изобретение человека, — смеется актриса. — Перед сном включаешь ее — а утром у тебя уже все чистое. К тому же машинка использует гораздо меньше воды, чем при мытье под краном. У меня, кстати, классная модель от Korting: в ней предусмотрена удобная регулировка корзин по высоте.

Тем временем по кухне стал распространяться аромат печеных яблок и утки. Настя открыла дверцу и потянула за противень. Благодаря телескопическим направляющим, надежно фиксирующим противень, больше не нужно удерживать его в руках и бояться обжечься. «Красота получилась, надо поделиться с читателями рецептом», — резюмирует Настя и зовет всех к столу.

РЕЦЕПТ УТКИ

Утка (тушка) — 2 кг

Маленькие твердые яблоки — 1 кг

Мандарины — 2 шт.

Розмарин — 2 веточки

Соль и специи — по вкусу

Утку изнутри и снаружи обильно обмазать солью и специями.

Яблоки нарезать дольками, удалив сердцевинки и плодоножки.

Мандарины нарезать кружочками поперек плодов.

Выложить утку в форму для приготовления. Смазывать маслом не нужно. При желании можно перед этим плотно нафаршировать утку яблоками и зашить разрез суровой ниткой или закрепить зубочисткой.

Выложить вокруг утки нарезанные яблоки, украсить мандаринами и веточками розмарина.

Запекать в духовке при температуре 180–200 градусов в течение полутора часов. В последние 15 минут можно включить режим «Гриль» для образования румяной корочки.