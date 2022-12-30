 

Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Влад Лисовец и другие на премьере «Снегурочки» Яны Рудковской и Евгения Плющенко

30.12.2022, 21:10, Разное
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В Москве состоялась премьера большого ледового шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко «Снегурочка». Несмотря на болезнь Плющенко, зрители получили множество положительных эмоций. Фигуриста заменил 9-летний сын Александр, и на лед вместе с ним вышли другие действующие спортсмены, признанные чемпионы Европы и Олимпийских игр. Шоу посетили и звездные гости, в том числе сама Яна Рудковская, Филипп Киркоров с детьми, певица Юлианна Караулова, модный эксперт Владислав Лисовец, рэпер Мот и многие другие.

Яна Рудковская и Филипп Киркоров с детьмиВладислав Лисовец и Яна РудковскаяМария Мельникова, Яна Рудковская, МотЮлианна Караулова и Яна РудковскаяАлександр Плющенко


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