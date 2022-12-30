 

“Бизнес на табуретке”: оказавшаяся на грани бедности Седокова пошла работать на рынок

30.12.2022, 21:05, Разное
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Сейчас Анна Седокова живет и ни в чем себе не отказывает. Она является самодостаточной, обеспеченной женщиной. У нее много денег, которые она заработала своими талантом и трудом. Однако мало кто знает, что до популярности Анна сводила концы с концами.

О тяжелом детстве Седокова недавно рассказала фанатам, следящим за ее публикациями в соцсетях. Артистка вспомнила, как росла в семье, которая была на грани бедности. Оканчивая школу, будущей певице пришлось перешивать старое платье матери, чтобы было в чем пойти на выпускной.

Уже прославившись, Анна решила пойти работать на рынок моды. Она не хотела зависеть от концертов. Незнание финансовой грамотности и правил ведения бизнеса Седокову не оттолкнули от мечты. “Я начинала свой бизнес с нуля. Реально на табуретке”, – отметила артистка.

Уже 10 лет она продает товары под своим брендом. И, по всей видимости, делает это успехов. Сама Анна Седокова хвалится, что никто из конкурентов не может ее превзойти, ведь у нее покупают качественную и оригинальную одежду. Остается лишь по-доброму позавидовать 40-летней бизнесвумен и пожелать удачи в предпринимательстве.


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