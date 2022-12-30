Аренда “однушек” в Москве подешевела на 12%

Москва стала одним из четырех городов России, где за год подешевела аренда однокомнатных квартир. Ставки также снизились в Калининграде, Севастополе и Мурманске.

В Москве с января аренда “однушек” подешевела на 12,3%, до 39,5 тыс. рублей в месяц. Только за последние три месяца ставки снизились на 5,3%.

Аренда двухкомнатного жилья подешевела на 6,5%, до 51,3 тыс. рублей, трехкомнатного – подорожала на 0,4%. до 64,3 тыс. рублей.

В Подмосковье аренда “однушек” с января подорожала на 7,2%. до 26,4 тыс. рублей, “двушек” – на 5%, до 33,1 тыс., “трешек” – на 3,5%, до 40,7 тыс. рублей в месяц.

“Однушки” в Санкт-Петербурге с начала года подорожали на 0,2%, до 27,7 тыс. рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир подешевела на 6,6%, до 38,9 тыс. рублей, трехкомнатных – на 9,5%, до 50 тыс. рублей в месяц.

В Сочи годовой рост ставок на аренду “однушек” составил 1,9%. Однако за последние три месяца ставки просели на 14,6%, до 30,9 тыс. рублей. “Двушки” с начала года подешевели на 5,6%, до 42,3 тыс. рублей, “трешки” – на 7,2%, до 52,3 тыс. рублей в месяц.

Существенный рост ставок аренды наблюдался в большинстве городов России в начале года. Он стал возможен из-за отказа многих людей от покупки жилья и, как следствие, роста спроса на съемные квартиры. Однако экономический кризис и падение доходов ограничивают дальнейшее удорожание аренды. Поэтому уже сейчас собственникам арендных квартир приходится соглашаться на серьезные скидки. В 2023 году ставки в основном продолжат снижаться, а если и будет удорожание, то в пределах инфляции.