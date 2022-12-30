Мнение: Крокодиловы слёзы Запада по Арктике, глава ЧВК «Моцарт» про Украину и война НАТО против России

1. К вопросу о том, почему американцы и их сателлиты постоянно жалуются на «милитаризацию Арктики Россией» (ссылка):



Россия в освоении Арктики это страна номер один. Более того, она же – и страна номер два, три, четыре, пять и далее по списку. Ближайшие конкуренты стоят на порядок ниже…

Это, конечно же, не нравится нашим стратегическим противникам – Британии и США. Почему?

Причин много. Запасы природных ископаемых на триллионы долларов – лишь самая очевидная. Глобальные изменения климата делают эти ресурсы все более доступными и поэтому Арктика заслуженно считается кладовой человечества на 21-22 века.

Менее очевидная причина, по которой наша арктическая активность не нравится американцам, – в этом регионе расположен наиболее короткий путь из России в США. Путь для ракет и самолетов, имеется в виду. <…> американцев не может не настораживать, что у России уже 52 военных базы за полярным кругом. Российским стратегическим бомбардировщикам вполне хватит запасов топлива чтобы перелететь Ледовитый океан и вернуться обратно.

Третья причина – ещё менее очевидна… <…> Наш Северный Морской Путь не даёт покоя Штатам еще и потому, что он практически избавлен от контроля с их стороны.

Берингов пролив (между Аляской и Чукоткой) – пожалуй единственное “узкое” место, где они могут что-то противопоставить и, допустим, заблокировать движение судов.

Но в этом же месте расположена и Россия, и у России на этих широтах армия развита куда сильнее.

Это создает уязвимость. Американцы привыкли все контролировать и иметь кнопку “Стоп” для любого мирового процесса. Особенно если это касается моря (и Британия, и США – это морские державы и все их могущество изначально выстраивалось на полном контроле морей).

100-200 лет назад Ледовитый океан была практически непроходимым для судов. Поэтому англо-саксы особого внимания на него не обращали, и не создавали в нем “точки контроля” (наподобие баз в Гибралтаре, на Кипре, Фолклендах и т.д.)

Однако развитие ледокольного флота России (который на 20-30 лет опередил любой другой ледокольный флот мира) перевернуло доску.

Теперь Ледовитый океан – вполне себе проходим. И Россия чувствует себя в нем как дома. А США и Британия – не чувствуют себя там даже в гостях. У них элементарно нет физической возможности попасть туда по морю.

Отсюда и все эти истерики по поводу продвижения России в Арктику.

2. Эндрю Милберн, глава американской ЧВК «Моцарт», рассказывает про свой опыт обучения украинских боевиков (ссылка).



Видеозаписи такого рода, — а их за последние месяцы было уже множество, — давно должны были бы заставить каждого порядочного человека, независимо от его гражданства, твёрдо встать на сторону России. Проблема в том, что порядочность — качество в нашем мире дефицитное. Как показывает опыт, подавляющее большинство «цивилизованных людей» готово оправдать любые преступления «своих», причём не после долгих моральных мучений, а моментально, в прямом эфире. Я несколько раз наблюдал это лично. Показываешь любителю США какое-нибудь жуткое видео, а он делает паузу в две секунды и выдаёт примерно следующее: «разве русские не заслужили, чтобы с ними обращались именно так?».

3. На Западе всё чащё признают очевидное – сейчас идёт не война России с Украиной, а война НАТО против России (ссылка):

Журналисты французского издания Boulevard Voltaire опубликовали материал, раскрывающий вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине.

В газете говорится, что нескончаемая военная помощь Киеву от Запада все больше вызывает беспокойство и приближает конфликт к опасной черте.

Boulevard Voltaire напомнил о недавнем заявлении бывшего командующего Королевской морской пехотой Роберта Маговена об операциях, которые проводятся британскими морпехами на территории Украины.

Тысячи иностранцев открыто участвуют в конфликте на стороне Киева, помогая Вооруженным силам Украины (ВСУ) планировать контрнаступления и ликвидировать российских военных, отмечает издание.

Таким образом, риторика НАТО показала России, что операция идет не против Украины, а против всего Запада и Североатлантического альянса, заключили авторы материала.

Те европейские политики, которые более честны со своими избирателями, прямо говорят о том, что война продолжается из-за позиции США (ссылка):

Украина сможет воевать до тех пор, пока США будут поддерживать её оружием и деньгами. Такое заявление в интервью изданию Magyar Nemzet сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его мнению, в войне необходимо прекращение огня, а затем мирные переговоры.

“Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет.

И действительно, за этот год собственно украинская армия, вооружённая советским и украинским оружием, была по сути разбита. Запасы этого оружия по большей части уничтожены или израсходованы, его производство также почти полностью ликвидировано. Да и в целом, судя по последним заявлениям украинских властей, реальное производство на Украине упало к концу года на 70%.

Россия теперь противостоит в первую очередь натовскому оружию и натовским экономикам, которые его производят. Украинские войска играют роль пушечного мяса для НАТО, которое готово воевать против России до последнего украинца.