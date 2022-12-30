Скандалы: В Хабаровском крае «распилили» дома для молодых семей

В связи с провалом проекта по строительству жилья для молодых семей и специалистов возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями

Во времена губернатора Вячеслава Шпорта в Хабаровском крае стартовал проект по строительству жилья для молодых семей и специалистов. Предполагалось возведение 193 индивидуальных жилых домов, что позволило бы удовлетворить потребности сельского населения в благоустроенном жилье. С тех пор прошло шесть лет, но завершить даже первый этап местные власти не смогли, а землю, предусмотренную под реализацию проекта, перепродают в частные руки.

По информации «Октагон.Восток», в связи с провалом проекта возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Масштабный инвестиционный проект «Комплексная компактная застройка территории в Мичуринском сельском поселении Хабаровского района Хабаровского края» начали реализовывать в 2016 году. Краевые власти озвучивали самые благие цели – обеспечить закрепление населения на территории. На строительство инфраструктуры был выделен почти 161 млн рублей из бюджетов всех уровней.

За шесть лет в Мичуринском проведён ряд работ: появились внутриквартальные автомобильные проезды общей протяжённостью 3,4 километра, установлены пожарные резервуары и осветительные конструкции. Однако в акте проверки комитета государственного финансового контроля правительства Хабаровского края, подписанном руководителем Евгением Галансковым (копия имеется в распоряжении редакции «Октагон.Восток»), указано значение показателя выполнения программы – «ноль» – и говорится об отзыве оставшейся части финансирования, которая составила скромные 5 млн рублей.

– Несмотря на освоение бюджетных средств, этапы строительства распределительного газопровода для малоэтажных жилых домов в Мичуринском поселении не завершены, эффективность мероприятий программы не достигнута. Цели подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в виде удовлетворения потребностей населения, в том числе молодых семей и специалистов, не достигнуты, – заявил прокурор Хабаровского края Николай Рябов.

Тем не менее нельзя утверждать, что деньги пропали. Израсходованные средства бюджета существенно улучшили инфраструктурное оснащение 193 земельных участков, благодаря чему выросла их рыночная стоимость, и, по информации издания, часть из них была продана иным лицам.

– В целях привлечения виновных лиц к ответственности прокуратура направляла материалы в Следственный комитет края. По результатам проверки следователем по особо важным делам возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ, расследование которого в прокуратуре края поставлено на контроль, – сообщил Николай Рябов.

Речь идёт о злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

В результате, по сведениям «Октагон.Восток», кресло зашаталось, в частности, под исполняющим обязанности главы Хабаровского муниципального района Александром Яцем – чиновником, который на протяжении последних шести лет отчитывался о своевременном выполнении работ. В ходе расследования дела всплыло несколько интересных фактов.

– Соглашение о сотрудничестве между администрацией Хабаровского муниципального района и ООО «Строительная компания “Свой Дом”» было подписано исполняющим обязанности главы администрации Александром Яцем (В феврале 2019 года избран главой Хабаровского муниципального района. – τ.). Однако на тот момент участки не принадлежали компании, а выписки из Росреестра о правах на указанную территорию не прилагались. То есть документ не может быть законным, поскольку отсутствовала возможность исполнить обязательства. Я вижу в действиях Александра Яца злоупотребление должностными полномочиями, – отметил депутат Хабаровского района Василий Харитонов.

В настоящее время в регионе реализуется другой проект, призванный решить проблемы с жильём, – «Дом дальневосточника». Типовые конструкции из бруса должны были заполонить рынок, обрушить цены на жильё в регионе и сделать его более доступным, но пока этого не произошло – сейчас единственный экземпляр такого дома площадью 80 квадратных метров продаётся за 6,1 млн рублей.

Фото: Скандалы.ру

Алексей Зарайский

Оригинал материала: “Октагон”