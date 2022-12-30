Резервная линия электропередачи ЗАЭС получила повреждения из-за обстрела

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил об отключении резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС (ЗАЭС) в четверг из-за повреждений после обстрела, следует из заявления, размещенного на сайте организации.

«Масштабы ущерба пока неясны, но работы по ремонту линии уже ведутся, добавила группа МАГАТЭ», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Также Гросси отметил, что продолжает вести консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и реализацию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают территорию атомной станции.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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