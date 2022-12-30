 

В Москве задержано и отменено около 50 авиарейсов

30.12.2022, 20:25, Новости дня
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В столице отменили или задержали порядка 50 рейсов во Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных «Яндекс.Расписания».

К 20.02 мск во «Внуково» задержали семь рейсов, отменили два, в «Домодедово» задержаны 27 рейсов, один отменен, в «Шереметьево» 10 задержано и отменено два, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.

Отмечается, что отмены и задержки происходят на фоне сильного снегопада. В Москве сейчас установилась облачная погода, мокрый снег и два градуса тепла.

Во вторник в столице задерживали или отменяли свыше 60 рейсов, причиной был снегопад.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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