 

Экс-президент США Трамп осудил одобрение конгрессом публикации его налоговых деклараций

30.12.2022, 20:25, Новости дня
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Публикация Конгрессом налоговых деклараций приведет к ужасающим последствиям, к «великому американскому расколу», но сами отчеты демонстрируют «гордую успешность», сообщил бывший президент США Дональд Трамп.

Трамп считает, что Верховный суд не должен был одобрять публикацию его налоговых деклараций, поскольку это приведет к ужасающим последствиям для очень многих людей.

«Великий американский раскол станет гораздо шире. Радикальные леваки-демократы «вепонизировали» уже буквально все, но помните, что это улица с двусторонним движением», – приводит РИА «Новости» заявление бывшего президента США.

Вместе с тем, Трамп отметил, что его налоговые отчеты говорят об его успехах, а также способности использовать переоценку активов и различные налоговые вычеты в качестве стимула к созданию тысяч рабочих мест, величественных сооружений и предприятий.

Из деклараций следует, что в 2020 году он не платил налоги вовсе, в 2016 и 2017 годах их сумма составила 750 долларов. В 2015 году Трамп заплатил 642 тыс.долларов, в 2018 и 2019 годах – 999 тыс. и 133 тыс. долларов соответственно.

Ранее налоговые декларации 45-го президента США Дональда Трампа обнародованы комитетом по доходам и расходам палаты представителей Конгресса, в предоставленных документах содержатся сведения с 2015 по 2021 год.

СМИ заостряли внимание на том, что декларации Трампа якобы свидетельствуют о том, что в 2020 году он не выплачивал налоги.

Сам Трамп пытался оспаривать решение о публикации его налоговых деклараций.

Напомним, большое жюри нью-йоркского района Манхэттен представило уголовные обвинения в отношении компании экс-президента США Дональда Трампа, Trump Organization, и ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Финансовому директору и Trump Organization будут предъявлены обвинения в нарушении налогового законодательства при финансовом поощрении сотрудников компании Вайссельберг.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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