Валиева оценила реакцию композитора сериала «Уэнсдэй» на свой номер

Валиева была благодарна за добрые слова композитора Уэнсдей Дэнни Эльфмана в адрес ее недавнего проката. Российская фигуристка Вансдей Аддамс была удивлена вниманием Дэнни Элфмана. Она отметила, что ее выступление освещалось в российских СМИ, а также в международных изданиях.

Камила Валиева, российская фигуристка, назвала приятным и неожиданным тот факт, что Дэнни Эльфман был очарован ее выступлением на чемпионате России. Об этом она пояснила в своем Telegram-канале. Эльфман написал музыку к песне, прозвучавшей в сериале. Он также добавил на свою страницу в социальной сети картинку с изображением Валиевой.

Российская фигуристка отметила, что ее показательное выступление освещали не только российские СМИ, но и зарубежные. Внимание к своей персоне она назвала огромным подарком. Она благодарна всем за положительные отзывы.

Премьера сериала Netflix «Уэнсдей» состоялась 23 ноября, кинопроект быстро занял лидирующие позиции. Дженна Ортега сыграла Уэнсдей Аддамс и станцевала танец, который стал «вирусным».