Вложения россиян в депозиты, акции и валюту впервые составили 3,7 трлн руб

Рекордные 3,7 триллиона российских рублей потратили россияне на свои финансовые вложения в третьем квартале. Об этом рассказали в Центробанке. Граждане вкладывали в основном в депозиты.

Наибольший объем финансовых активов домохозяйств с начала наблюдений составил 3,7 триллиона рублей в 3 квартале 2022 года. В отчете говорится, что в данном отчетном периоде россияне вложили наличную валюту в размере 2,4 триллиона рублей. Центральный банк отметил, что средства россиян в ценных бумагах и ином участии в капитале выросли за этот период почти в три раза (более чем на 1 триллион рублей до 346 миллиардов рублей).

В третьем квартале средства на счетах эскроу увеличились на 216,7 млрд рублей. Это несколько больше, чем во втором квартале (195,5 млрд рублей), но все же меньше, чем ежеквартальный рост в 2021 году.