Режиссер “Вавилона” с Брэдом Питтом, Тоби Магуайром и Марго Робби рассказал о двухчасовой версии фильма, снятой на смартфон

Режиссер Дэмьен Шазелл, получивший “Оскар” за фильм “Ла-Ла Лэнд”, рассказал о том, что существует двухчасовая черновая версия его нового фильма “Вавилон”, которая была снята на заднем дворе его дома всего с двумя актерами. Об этом пишет Entertainment Weekly. В съемках участвовали супруга Шазелла, актриса Оливия Хэмилтон, а также исполнитель одной из ролей в “Вавилоне” Диего Калва. Итоговый хронометраж картины составил 3 часа 9 минут.

Проект рассказывает о голливудской индустрии конца 1920-х. Звезды немого кино пытаются найти место в мире, где набирают популярность звуковые фильмы. В “Вавилоне” также снимались Марго Робби, Брэд Питт, Тоби Магуайр, Джин Смарт и многие другие. В американском прокате лента стартовала 23 декабря. На данный момент сборы фильма составляют 6,6 миллиона долларов (при бюджете в 80 миллионов долларов).