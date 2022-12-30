 

Режиссер “Вавилона” с Брэдом Питтом, Тоби Магуайром и Марго Робби рассказал о двухчасовой версии фильма, снятой на смартфон

30.12.2022, 19:46, Разное
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Режиссер Дэмьен Шазелл, получивший “Оскар” за фильм “Ла-Ла Лэнд”, рассказал о том, что существует двухчасовая черновая версия его нового фильма “Вавилон”, которая была снята на заднем дворе его дома всего с двумя актерами. Об этом пишет Entertainment Weekly. В съемках участвовали супруга Шазелла, актриса Оливия Хэмилтон, а также исполнитель одной из ролей в “Вавилоне” Диего Калва. Итоговый хронометраж картины составил 3 часа 9 минут. 

Проект рассказывает о голливудской индустрии конца 1920-х. Звезды немого кино пытаются найти место в мире, где набирают популярность звуковые фильмы. В “Вавилоне” также снимались Марго Робби, Брэд Питт, Тоби Магуайр, Джин Смарт и многие другие. В американском прокате лента стартовала 23 декабря. На данный момент сборы фильма составляют 6,6 миллиона долларов (при бюджете в 80 миллионов долларов). 


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