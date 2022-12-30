50-летняя София Вергара опубликовала фото в бикини

50-летняя модель и актриса сериала “Американская семейка” София Вергара показала редкое откровенное фото в купальнике. Снимком она поделилась в социальных сетях. София позировала в зеркале в черном бикини.

Поклонники восхитились красотой фигуры звезды и написали в комментариях:

Она сексуальна для 20-летней, а ей вообще 50?! Ни за что.

Фигура просто бомба.

Я и не знала, что ей 50 лет! Просто шок.

Пример для подражания.

Спортивная и сексуальная.

В 2021 году София Вергара впервые рассказала, что в возрасте 28 лет пережила рак щитовидной железы. По словам Вергары, ей повезло обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, когда опухоль в горле только появилась. В 2015 году София Вергара вышла замуж за свою школьную любовь Джо Манганьелло. В браке у них родился единственный сын Маноло Гонсалес Вергара.