 

50-летняя София Вергара опубликовала фото в бикини

30.12.2022, 19:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

50-летняя модель и актриса сериала “Американская семейка” София Вергара показала редкое откровенное фото в купальнике. Снимком она поделилась в социальных сетях. София позировала в зеркале в черном бикини.

Поклонники восхитились красотой фигуры звезды и написали в комментариях: 

Она сексуальна для 20-летней, а ей вообще 50?! Ни за что.

Фигура просто бомба.

Я и не знала, что ей 50 лет! Просто шок.

Пример для подражания.

Спортивная и сексуальная.

В 2021 году София Вергара впервые рассказала, что в возрасте 28 лет пережила рак щитовидной железы. По словам Вергары, ей повезло обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, когда опухоль в горле только появилась. В 2015 году София Вергара вышла замуж за свою школьную любовь Джо Манганьелло. В браке у них родился единственный сын Маноло Гонсалес Вергара.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03.22 / Речь не идёт. А зря! – Личное мнение

23.09.21 / 4 знака зодиака становятся с возрастом красивее не только внешне

17.09.20 / Отец Джиджи Хадид подтвердил, что она родила первенца, но взял свои слова обратно

30.07.22 / Курган надеется построить новую гостиницу с капитальными вложениями в 200 миллионов рублей

08.04.22 / Мнение: Настоящие друзья России

18.06.22 / Из-за санкций Люксембурга с российских церквей пропадут лизинговые купола и кресты

04.08.20 / Скандалы: Целевая аудитория

09.06.22 / Жерар Депардье получил украинское гражданство

27.12.21 / Изысканно и элегантно: серый маникюр идеально вписывается в зимнюю атмосферу

21.12.21 / Ученые предупреждают о наступлении «адской» жары на Земле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика