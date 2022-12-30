 

“Делай красиво за нашу Россию”: Джигурда записал песню ради единения русского духа

30.12.2022, 19:40, Разное
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Накануне состоялась премьера трека “Делай добро, делай красиво”, в записи которой принял участие актер Никита Джигурда. Артист называет песню мантрой, которая объединит русский дух. О создании трека рассказал один из его авторов и исполнителей Игорь Постолов (ILAMIN).

“Я накидал слова. Мне захотелось, чтобы в мире было больше добра и позитива, чтобы молодежь подхватывала. Хотелось, чтобы это был молодежный патриотический трек за нашу страну. Там описываются различные ситуации, например, кто-то бежал, кто-то оставался. Всегда нужно верить в лучшее и в то, что мы лучшие”, – сказал Игорь Постолов в беседе с “Дни.ру”.

Никита Джигурда, по словам Постолова, немного подкорректировал текст песни. “Мы приняли решение исполнить песню вместе. Голос и настрой, которые есть у Никиты Борисовича, дают уверенность и мощь. Сейчас мы позиционируем трек, проводим розыгрыши, флешмобы чтобы мотивировать людей на добрые дела”, – добавил Постолов.

Ранее Никита Джигурда заявил, что трек “Делай красиво, за нашу Россию” можно было бы включить в учебную программу для 9-х или 10-х классов. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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