 

Россиян обяжут хранить кухонные ножи и вилки в сейфе и ставить их на учёт в полиции

30.12.2022, 19:33, Разное
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Изменения в законе «О холодном оружии», которые вступают в силу с 1 января, ужесточают требование к хранению в домашних условиях колюще-режущих предметов.

В новом году законно хранить дома кухонные ножи и вилки можно будет только в сейфе.

Ранее подобные правила относились только к огнестрельному оружию, но участившиеся случаи поножовщины подтолкнули законодателей к усилению контроля, поясняет полковник полиции Степан Конышев. Согласно новым правилам, предметы, способные нанести проникающие или режущие ранения на глубину более 2 мм, признаются холодным оружием и должны храниться особым образом.

Закон предоставит гражданам переходный период до 1 февраля, в этот срок все ножи, вилки и другие подобные предметы должны быть зарегистрированы в участковом отделении полиции по месту жительства, а для их хранения в доме должен быть установлен сейф 2 класса безопасности или выше. Те граждане, которые не могут позволить себе установку сейфа, должны будут сдать ножи и вилки в полицию.

– Многие бытовые драки перерастают в поножовщину, часто с весьма печальным результатом. В народе не зря говорят: «нет оружия страшнее вилки: один удар – четыре дырки». По нашим данным, 11% всех проникающих колото-резаных ранений нанесены обычными кухонными ножами, вилками, лопатками и тому подобным инвентарём, – пояснил полковник Конышев. – В настоящее время у граждан на руках сотни миллионов, если не миллиарды, единиц такого оружия. Мы намерены вести ему строгий учёт, а те россияне, кто после вступления новых правил в силу не захотят отказаться от хранения такого оружия дома, должны будут держать их в сейфе, который ежемесячно будет проверять участковый.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”

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Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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