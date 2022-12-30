Мнение: Большая политика

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции поговорил с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

После дежурных слов о повышении товарооборота между Россией и Китаем и наращивании объемов поставок газа и нефти в Китай, Путин сказал Цзиньпину:

«… И конечно, особое место во всём комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между вооружёнными силами России и Китая.

… Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта, в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократичное мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу».

Си Цзиньпин ответил более сдержано: «…Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать с Россией стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности развития, быть глобальными партнёрами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всём мире».

Отсюда

Подозреваю, что аналитики ЦРУ, Массад, Ми-6, СБУ и прочих разведок мира сейчас пытаются расшифровать, что на самом деле означают слова, произнесенные Путина и Цзиньпином. О чем договорились, что готовы предпринять Россия и Китай ради «стабильности во всём мире»?

Все это Большая политика. Которую нам, простым блогерам, едва ли понять… Но уже сейчас не сомневаюсь, что по китайскому ТВ в репортажах о разговоре Путина и Цзиньпином акцент был сделан на то, что Россия поставляет в Китай все больше и больше нефти, газа, продовольствия. При этом, «благодря мудрой политике Си Цзиньпина», все это поставляется из России в Китай по ценам «ниже рыночных».

Фотографии отсюда

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