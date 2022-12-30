Мнение: Газотранспортная система России, Ковыктинское месторождение и турецкая газовая держава

1. На заглавной карте показаны основные магистральные газопроводы России. Как видите, ими покрыта почти вся Европейская часть страны. Также отличное покрытие в Западной Сибири, где и добываются основные объёмы российского природного газа. На Дальнем Востоке у границ с Китаем есть пара крупных газопроводов. Однако в целом российская ГТС остаётся несвязанной, и главной проблемой в этом отношении является Средняя Сибирь, прежде всего Красноярский край.



Мы заинтересованы в скорейшей переброске экспорта газа в Китай, а значит, нам срочно нужно строить в его сторону газопроводы из Западной Сибири и связывать тем самым российскую ГТС воедино. Эта работа уже началась (ссылка):

…благодаря строительству газопровода “Сила Сибири” Красноярск получил шанс на долгожданную газификацию. Благодаря нашему сотрудничеству с Китаем в экспорте газа, «Газпром» начал постепенное освоение месторождений Красноярского края, теперь экономическая целесообразность их разработки стала просматриваться.

Сегодня газификация региона полностью увязана со второй очередью проекта – газопроводом «Сила Сибири-2». Этот газопровод должен пройти через Монголию в Китай, тем самым связав месторождения Красноярского края с громадным рынком потребления газа, сделав их освоение рентабельным, а эксплуатацию разумной. Но сегодня проект сдерживает то, что для «Силы Сибири-2» нет ещё системы газопроводов на территории Китая, и поэтому строительство в России увязано со строительством в Китае.

Но то что в обозримой перспективе в Красноярск придет газ – вопрос решенный. Иначе нет смысла заниматься дорогостоящим освоением газовых месторождений Красноярского края.

Напомню, что новые газопроводы в Китай уже проектируются, их строительство ожидается ближе к 2029–2030 годам.

2. Хотя сроки строительства связующих ниток газопроводов довольно долгие, важные стратегические подвижки на газовом фронте происходят в Сибири уже сейчас. В Иркутской области запустили гигантское Ковыктинское газовое месторождение (ссылка):



обе нитки злосчастного “Северного потока-2” имели пропускную способность в 55 млрд м3 в год.

Из Ковыктинского месторождения будут извлекать 27 млрд м3, то есть половину от СП-2.

Еще 25 млрд м3 извлекают из Чаядинского месторождения. Итого, на два месторождения приходится 52 млрд м3 газа в год – фактически это полная замена “Северному потоку-2”.

С той лишь разницей, что по “СП-2” мы гнали за границу природный газ (то есть смесь метана, бутана, пропана, водорода, гелия и т.д.), а через “Силу Сибири” за границу идет только метан, а всякие полезные фракции остаются внутри страны и используются в промышленности.

Впрочем, всё это – отступления. Я обещал сравнить объемы Ковыктинского месторождения с другими месторождениями планеты.

Так вот. На данный момент извлекаемые запасы данного месторождения оцениваются в 1,8-2,4 триллиона (!) кубических метров. Ну, грубо говоря – 2 триллиона.

Получается, если в год из него будут отбирать по 27 млрд м3, то запасов месторождения хватит на 70-80 лет, то есть до самого конца 21 века.

Если принять стоимость газа за 1000 долларов/1000 м3 (и эта цена будет только расти), то стоимость всего газа в месторождении можно оценить в 2 триллиона долларов. Сумма равная военному бюджету России за несколько десятков лет…

В мире не так много месторождений сравнимого размера. Например:

Все (вообще все) месторождения газа Ливии насчитывают 1,5 трлн м3 газа

Все месторождения Азербайджана – 1,7 трлн

Все месторождения Казахстана – 1,8 трлн

Все месторождения Норвегии – 2,05 трлн

То есть Россия просто взяла и практически буднично запустила у себя газовое месторождение, равное всем запасам Казахстана или Норвегии (а это довольно богатые газом страны).

Даже без учёта газопроводов из Западной Сибири Россия уже сейчас наращивает мощности по экспорту трубопроводного газа в Китай. Вдобавок к этому есть ещё СПГ. Если США заставят Европу отказаться от импорта газа из России, без заработка Газпром не останется.

3. Турки заявляют, что недавно открытых газовых месторождений хватит Турции на очень длительный срок (ссылка):

Запасы газовых месторождений в Черном море обеспечат домохозяйства в Турции топливом на несколько десятков лет. Об этом сообщает газета Yeni Safak.

В общей сложности запасы месторождений в территориальных водах страны достигли более чем 700 миллиардов кубометров, их стоимость оценивается в один триллион долларов, как отмечал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Этих объемов государству хватит на 33 года.

Получается, что Турция самообеспечена газом, и импорт из России ей вроде бы не нужен. Однако турки изо всех сил за этот импорт цепляются, вопреки давлению США, и всячески пытаются его наращивать.

Первая причина в том, что необходимая инфраструктура для масштабной добычи собственного газа в Турции ещё не создана. Вторая причина – турки не дураки, умеют считать деньги и зарабатывать. Турция решила взять на себя роль главного европейского газового хаба, от которой отказалась сервильная Германия. Теперь поставки нашего газа в Европу в значительной мере будут идти через Турцию. А развитие собственной газовой отрасли даст возможность туркам в ответ на любые претензии заявлять, что это не российский газ, а турецкий (которого очень много).