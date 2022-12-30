 

Скандалы: В Китае создали специальное оборудование для слежки за протестующими

30.12.2022, 19:15, Разное
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Производитель систем наблюдения Hikvision создал технологию, позволяющую властям осуществлять слежку за участниками протестных акций

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании IPVM и собственное расследование британской газеты The Guardian, компания Hikvision создала облачный инструмент Infovision IoT. Он существенно облегчает работу полиции, предоставляя силовикам «возможность умного принятия решений в сфере безопасности».

Как следует из технической документации проекта, инструменты искусственного интеллекта позволяют распознавать сигналы тревоги, сведения о которых автоматически направляются в полицию.

Наряду с общеуголовными преступлениями, связанными с воровством, распространением порнографии и торговлей людьми, «настораживающими» считаются собрания граждан.

Среди них — «сбор толпы», целью которой являются: «нарушение порядка в общественном месте», «нападение на государственные органы», «угроза подачи петиции», а также «незаконные собрания, шествия, демонстрации».

Разработчики не ответили на вопросы журналистов, узнавших о программе слежки.

Вместе с тем, у государственных органов ряда западных стран, очевидно, появилась осведомленность об особенностях нового китайского ПО. Стало известно, что в ноябре этого года власти США запретили ввоз оборудования Hikvision в страну. Одновременно от использования камер этой компании отказались власти Великобритании.

Косвенным свидетельством того, что новое программное обеспечение, используемое в системах видеонаблюдения китайского разработчика, уже взяли на вооружение власти КНР, стали свидетельства граждан страны.

Ряд жителей Китая сообщили, что после того как в ноябре и декабре этого года по стране прокатились митинги граждан, недовольных жесткими антиковидными ограничениями, участникам протестных акций начали поступать звонки от сотрудников полиции.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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