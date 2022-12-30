Скандалы: В Китае создали специальное оборудование для слежки за протестующими

Производитель систем наблюдения Hikvision создал технологию, позволяющую властям осуществлять слежку за участниками протестных акций

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании IPVM и собственное расследование британской газеты The Guardian, компания Hikvision создала облачный инструмент Infovision IoT. Он существенно облегчает работу полиции, предоставляя силовикам «возможность умного принятия решений в сфере безопасности».

Как следует из технической документации проекта, инструменты искусственного интеллекта позволяют распознавать сигналы тревоги, сведения о которых автоматически направляются в полицию.

Наряду с общеуголовными преступлениями, связанными с воровством, распространением порнографии и торговлей людьми, «настораживающими» считаются собрания граждан.

Среди них — «сбор толпы», целью которой являются: «нарушение порядка в общественном месте», «нападение на государственные органы», «угроза подачи петиции», а также «незаконные собрания, шествия, демонстрации».

Разработчики не ответили на вопросы журналистов, узнавших о программе слежки.

Вместе с тем, у государственных органов ряда западных стран, очевидно, появилась осведомленность об особенностях нового китайского ПО. Стало известно, что в ноябре этого года власти США запретили ввоз оборудования Hikvision в страну. Одновременно от использования камер этой компании отказались власти Великобритании.

Косвенным свидетельством того, что новое программное обеспечение, используемое в системах видеонаблюдения китайского разработчика, уже взяли на вооружение власти КНР, стали свидетельства граждан страны.

Ряд жителей Китая сообщили, что после того как в ноябре и декабре этого года по стране прокатились митинги граждан, недовольных жесткими антиковидными ограничениями, участникам протестных акций начали поступать звонки от сотрудников полиции.

Оригинал материала: “Новые Известия”