Маск анонсировал отображение причины блокировки в Twitter
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В новом году в Twitter станет отображаться причина блокировки или введенных ограничений того или иного аккаунта, сообщил владелец социальной сети Илон Маск.
Такая функция необходима Twitter, она будет показывать, почему учетная запись заблокирована или ее отображение ограничили, сообщил Маск, передает ТАСС.
Он пояснил, что эти изменения будут применятся в январе 2023 года.
В октябре Маск купил компанию за 44 млрд долларов. Вскоре после этого он анонсировал ряд изменений в соцсети.
Ранее Маск отмечал, что Twitter не грозит банкротство.
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