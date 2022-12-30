Полиция нашла в Херсонской области крупный тайник с оружием

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии нашли крупный тайник с оружием, в котором были пистолеты, ружья и боеприпасы, в селе Большие Копани Херсонской области, сообщили в региональном ГУ МВД.

В Telegram-канале ведомства говорится, что сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в ходе проверки оперативной информации провели осмотр домовладения жителя с. Большие Копани Алешковского МО Херсонской области В., 1972 г. р., в результате которого обнаружили закопанные в теплице оружие и боеприпасы, передает ТАСС.

Отмечается, что изъяты 12 пистолетов Макарова, пистолеты Марголина, ИЖ-77, сигнальный пистолет Шпагина, 20 охотничьих ружей различных калибров, а также патроны. По словам жителя, оружие и боеприпасы в самом начале специальной военной операции ему оставил на хранение сотрудник украинской полиции. «Проводится дальнейшая проверка. Системная работа по противодействию незаконному обороту оружия продолжается», – уточнили в ГУ МВД.

Накануне в Луганской народной республике был найден тайник с оружием диверсантов, они готовились провести теракты на новогодние праздники в республике.

—