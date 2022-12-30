Парижская полиция запретила продажу алкоголя в центре города до 2 января

Префектура полиции Парижа решила усилить меры по обеспечению безопасности на Елисейских Полях во время новогодних гуляний, в том числе запретив продажу алкоголя до утра 2 января, сообщается в заявлении префектуры.

«С 18:00 пятницы 30 декабря 2022 года до 08:00 понедельника 2 января 2023 года запрещены продажа алкоголя и его употребление в общественных местах на расширенной территории вокруг Елисейских Полей», – передает ТАСС со ссылкой на постановление.

Также власти сообщили, что проспект станет пешеходным на время новогодних торжеств в ночь на 31 декабря на 1 января.

Вокруг Елисейских Полей создан периметр безопасности, где запрещены манифестации и использование пиротехники. Всего в новогоднюю ночь на улицах за порядком будут следить 5,4 тыс. полицейских и жандармов.

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