Брондирование и многослойность: тенденции в прическах, прогнозируемые на 2023 год

В новом году многие женщины наверняка захотят изменить и обновить свой образ. Проще всего это сделать, конечно, изменив цвет волос и стрижку. По мнению стилистов, модными в 2023 г. будут, к примеру, многослойность, брондирование и ретро-стиль.

Брондирование

Брондом называют своего рода компромисс между темными и светлым оттенками. Глядя на волосы, покрашенные таким образом, невозможно сказать, какой на самом деле цвет они имеют.

При окрашивании в этом случае используется техника балаяжа, а цвета для бликов подбираются натуральные. В балаяже, как известно, используется сразу несколько оттенков, зачастую контрастных, плавно переходящих один в другой. Такие прически всегда смотрятся очень естественно.

Считается, что брондирование в 2023 г. стоит выбирать в том числе и тем девушкам, которые не желают слишком часто посещать парикмахерскую. По мере роста волос брондирование не теряет своей привлекательности. Отросшие корни отлично впишутся в цвета, использованные в прическе.

Росту популярности брондирования еще в 2022 г. способствовали многие знаменитости. К примеру, такое окрашивание выбрали для себя Дженнифер Лопес и Джессика Альба.

Многослойность

Многослойность — тренд, который, наверное, никогда не выйдет из моды. Волосы со слоями выглядят более легкими и пышными. К тому же слои придают им красивую текстуру. Также слои делают более выраженной форму любой прически. Волосы, подстриженные таким образом, как короткие, так и достаточно длинные, красиво обрамляют лицо. Слои в прическе в 2023 г. могут быть как мелкими, так и крупными.

Ретро-прически

Модными в 2023 г. будут и ретро-прически. В особенности это касается стрижек в стиле 70-х годов. К примеру, в наступающем году можно выбрать прическу шегги. Стрижка шегги знаменита в том числе и тем, что ее легко стилизовать самыми разными способами. Это может быть, к примеру, достаточно короткая прямая шевелюра или красивая стрижка с рваными краями.

Также в моде в 2023 г. будет стрижка «волчица», которая начала набирать популярность еще в 2021 году. В летние месяцы, по мнению стилистов, эту прическу можно будет видеть буквально повсюду на улицах. Стрижка “волчица”, по мнению специалистов, идеально подойдет для любительниц ярких и броских образов. Делают такую прическу чаще всего на темные волосы. Но в 2023 г. эту стильную стрижку можно выбрать и обладательнице светлых волос.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Микси

Стрижка микси, также модная в 2023 г., в особенности хорошо подойдет молодым девушкам. Представляет собой эта прическа нечто среднее между пикси и “кефалью” 80-х. Короткие стрижки, по словам стилистов, вообще будут в большой моде в наступающем году. Но их обязательно нужно дополнять выраженной текстурой. Короткая стрижка в сезоне 2023 г. должна выглядеть непринужденно и в то же время максимально женственно.

Челки в сложных прическах

В моде в 2023 г. сохранятся и челки. Стрижки с челками сегодня выбирают многие знаменитости. Вирусными они становятся также в бьюти-группах и блогах в социальных сетях. При этом в 2023 г. в моде будут не простые челочки, требующие минимального ухода. Челка станет частью роскошных причесок и сложных укладок. Обладательнице такой стрижки придется тратить на создание красивого образа некоторое время каждое утро. Также нужно будет периодически посещать парикмахерскую.

Те, кого не пугают такие сложности, могут выбрать себе прическу с прямой, жесткой, мягкой, пышной челкой. В моде сегодня тупые челки, челки-шторки, асимметричные, набок. Челка в прическе может быть короткой, длинной или иметь среднюю длину. В особенности модными будут длинные челки в стиле ретро. Такая челка была, к примеру, у Рэйчел (Дженифер Энистон) в «Друзьях». Как и у Рэйчел, длинную челку в 2023 г. можно разделять на две части, придавать ей объем или делать совсем гладкой с укладкой на бок.

Крабы

С возрождением тенденций 80-90-х годов в моду снова входят заколки-крабы. Обратили на них внимание стилисты еще в 2022 г. В 2023 г. же, по мнению специалистов, они станут еще более популярными. Заколки-крабы очень удобны, поскольку с их помощью можно буквально за пару минут создать красивую прическу. К тому же при использовании такого зажима не придется переживать о том, что волосы растреплются в неподходящий момент. Удерживают волосы крабы очень надежно.

Использовать для создания причесок в 2023 году можно крабы любых размеров и расцветок. Главное, чтобы дизайн заколки хорошо сочетался с одеждой и аксессуарами.