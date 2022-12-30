Сыграют на небесах – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вчера всё-таки умер Пеле. Несмотря на огромную географическую отдалённость и временной разрыв, он был и остался лучшим футболиста мира.
Лучшим, потому что он — трёхкратный чемпиона мира. Забил больше тысячи голов. Великий спортсмен.
https://t.me/lenamiro/12769
Пеле было 82 года. Прожил долгую жизнь.
С сентября 2021 года Пеле боролся с раком. Затем химиотерапия перестала помогать, и он простился с родными.
Последние дни ему оказывали паллиативную помощь.
Фото: Соцсети
Церемония прощания начнётся 2 января в 10 утра на стадионе клуба Сантос и продлится сутки. Гроб установят в центре поля и попрощаться смогут все желающие.
Как сообщают, футболиста похоронят на вертикальном кладбище. Пеле там купил себе место 19 лет назад:
Фото: Соцсети
Два года назад, когда умер Диего Марадона, Пеле сказал, что однажды они сыграют на небесах. Видимо, время пришло.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет