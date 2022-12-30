Новогодний стол: начать год Водяного Кролика с морепродуктов

Начнем с самых экзотических блюд в меню: печени морского черта (или дьявола), редкой рыбы шимаджи и тунца с токийского рынка. Звучит аппетитно? Как минимум, необычно. На прилавках встретить эти наименования непросто, но если вам повезло, то готовить их – легко. Например, печень морского дьявола достаточно нарезать, поджарить по 3 минуты с каждой стороны на сливочном масле, добавить мелко нарезанные лук шалот и зелень, подавать горячей.

Суши с печенью морского черта Анкимо

Сервис Bluefin стал в Москве первым, кто доставляет домой уже готовые к употреблению устрицы на ледяном плато. В сочетании с традиционными “пузырьками” – идеальный вариант для праздничного стола.

Ассорти устриц

Порадовать себя цезарем с камчатским крабом, роллами с тартаром из лосося с авокадо и японскими овощами в остром соусе и поделиться с близкими – must have этих новогодних каникул.

Цезарь с камчатским крабомРоллы с тартаром из лосося и авокадо

Осьминог на гриле, мидии в сливочном соусе с пармезаном или лосось с кукурузным пюре – варианты на горячее. В блюдах с мидиями главное – вкусный соус. Белое вино, прованские травы и мидии начинаем тушить на толстой сковороде, а затем добавляем сливки, соль и перец.

Сашими из осьминога

Все это можно попробовать и из-под ножа профессиональных поваров. Японские блюда, авторские роллы и суши в исполнении бренд-шефа Николая Кима попадут на ваш стол прямиком с Дальнего Востока и из Японии. По вашему желанию команда ресторана подберет и доставит деликатесы на торжество. Важный плюс подобных сервисов – стильная упаковка, которая уже является самодостаточной красивой сервировкой домашнего или офисного стола.

Красочные наборы роллов

И кстати, еще: если гости вдруг приходят неожиданно, а подарок для них – под вопросом, отличным решением станет сертификат на доставку или в ресторан.