 

Гвинет Пэлтроу взяла интервью у Ким Кардашьян для своего подкаста

30.12.2022, 18:25, Разное
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Гвинет Пэлтроу взяла интервью у Ким Кардашьян. Актриса поделилась новостью в своем личном аккаунте, опубликовав селфи с популярной бизнес-вумен. Девушки позировали на фоне логотипа бренда Пэлтроу Goop. Пост Гвинет подписала так: 

Ким интересна всему миру, мы это знаем. Для меня она примечательна тем, что бросает вызов многим представлениям о том, какой должна быть женщина, и как она должна выглядеть и вести себя при этом. Мне понравилось брать у нее интервью для подкаста. Я многое осознала.

В разговоре с Гвинет Кардашьян призналась, что браки до замужества с рэпером Канье Уэстом нельзя назвать настоящими. Она вспомнила, как чувствовала себя во время двух первых отношений, и отметила, что психологически не была готова к роли жены. Она была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом с 2000 по 2003 год и звездой НФЛ Крисом Хамфрисом в 2011 году. С последним она рассталась через 72 дня.

В первый раз я просто не знала, что происходит. Во втором случае я чувствовала, что очень сильно хочу замуж. Все мои друзья были в браках, и я тоже была должна, но не могла принять, что это не мое, и только потом поняла, что это нормально.

Когда Гвинет спросила Ким, хочет ли она снова выйти замуж, та сказала: 

Я не знаю, – а затем добавила, что она “большой романтик” и у нее есть “фантазия”, и что “все получится”, если она решится выйти замуж в четвертый раз.

В начале ноября Гвинет составила свой традиционный вишлист на Рождество. В него входят плетка, секс-кресло и неоновая туалетная бумага и еще множество интересных вещей – читайте в нашем материале.


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