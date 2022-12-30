Арт-медитация: как материализовать свою мечту с помощью Эбру

Особенности Эбру: почему его можно и нужно применять

Техника доступна и детям, и взрослым, она универсальна и проста. А кроме того, имеет массу других преимуществ:

Позволяет выражать любые оттенки чувств.

Избавляет от стресса и накопившегося негатива.

Ментально оздоравливает, приводит внутреннее состояние в гармонию и равновесие.

Доступна любому, ее инструменты легки в использовании, понятны.

Помогает поймать сиюминутное состояние и оформить его в картину, которая затем будет наполнять вас.

Как живопись на воде помогает исполнять желания

Когда человек зациклен на чем-то, переживает, нервничает, отдает много мыслей и сил какой-то идее, будь то проект или исполнение желания, мир вокруг будто замирает, и реализация откладывается. Hо как только получается достичь психологической разрядки и спокойствия – все получается, будто по волшебству. Так происходит оттого, что мозг освобождается от прокручивания одной и той же «пластинки», и появляется время для анализа, а затем и действий.

Рисуя по воде, вы создаете особое медитативное состояние, погружаетесь в процесс здесь и сейчас, полностью открываетесь творчеству, разгружая мыслительные процессы. В итоге обозначаются пути достижения целей, исполнения желаний.