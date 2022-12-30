 

“В 2023-м мира не будет”: прогнозист №1 в России предупредил о грядущей серьезной мясорубке

30.12.2022, 18:16, Разное
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“2023-й – это год закладки фундамента на ближайшие десять лет, – говорит Губина. – Что заложим, то и получим в будущем. Многие ждут, когда ситуация в мире станет поспокойнее. И вот тут прогнозы неутешительные – ситуация будет нагнетаться до 24-го года, а окончательно разрешится лишь в 2025-м”.

Назвала Ксения и причины этих катаклизмов.

“Сейчас опора Земли сдвинулась на 5-6 градусов, поэтому началось движение сейсмических плит, и, как следствие, пожары, засухи, наводнения, которые будут продолжаться вплоть до 2030 года, – рассказал эксперт. – Мы видим сильные изменения энергетического поля Земли”.

По словам специалиста, время ускорило свой бег, поэтому в 2023 году у многих людей случится переоценка ценностей, изменится само восприятие мира. И тут очень важно опираться на родовые практики, на семью.

Дала Ксения Губина и прогнозы политического толка.

“В 2023-м мы увидим не только изменение границ стран, дробление крупных государств, но и смену валют, – заверила она. – Привычные миру валюты утратят свое влияние и станут уходить из расчетов многих стран. А вот электронные валюты будут внедряться все активнее, получают развитие крипотовалюты и метавселенные. Своего пика они достигнут к 2030 году. Доллар и нефть станут намного менее ликвидными. А Америка будет стремительно терять свое влияние на мир”.

“В феврале 2023-го будут приняты очень серьезные политические решения, которые многое изменят в социальной и экономической сферах нашей страны”, – уверяет Губина. Самым же тяжелым, по ее словам, будет время с ноября 2023 года по январь 2024 года. По ее мнению, в это время мир ждут небывалые потрясения”.

Сегодня всех волнует дата прихода мира на землю. Но тут Ксения Губина ничем порадовать не смогла. “В 2023-м мира не будет”, – отрезала она.

Многие боятся начала ядерной войны. “Россия совершенно точно ядерное оружие не применит, а вот другие страны – в качестве устрашающего акта – очень вероятно. Скорее всего, это будут “грязные бомбы”.

На 24-25 год Губина предвещает создание нового вида оружие. “Скорее всего, биологического, – пояснила она. – В этой связи нас ждут новые пандемии и локдауны. Будут усовершенствованы также беспилотные летательные аппараты и дроны, которые и станут основными средствами в войнах – нас ждет война технологий, а не людей”.

“В ближайшие годы нас ждет достаточно серьезная мясорубка, – предупредила Ксения Губина. – Многие люди потеряют работу, поэтому стоит уже сейчас задуматься о смене рода деятельности – в цене будут профессии из сферы энергетики и биоэнергетики. А традиционные профессии стремительно будут уходить в онлайн”.


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