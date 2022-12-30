 

В честь Нового года ЦБ обязал банки списать кредиты каждому десятому россиянину

30.12.2022, 18:13, Разное
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Совет директоров Центрального банка принял решение объявить в России всеобщую кредитную амнистию – 31 декабря будет списан каждый десятый займ, оформленный в государственных и частных финансовых учреждениях.

– Этим мы не только поддержим граждан в условиях кризиса, но и стимулируем потребление. Ибо теперь миллионы россиян будут не платить проценты банку, а приобретать товары и услуги, – рассказал заместитель главы ЦБ Павел Чередник.

Имена россиян, чьи кредиты будут списаны, определит в полдень 31 декабря суперкомпьютер ЦБ. По данным регулятора, порядка 40 миллионов россиян на конец 2022 года имеют обязательства перед банками и микрофинансовыми организациями. Такими образом в канун Нового года 4 миллиона человек обретут полную свободу от «кредитного рабства».

В случае, если заёмщик попал под амнистию, банк обязан уведомить его об этом в течение 10 рабочих дней и внести изменения в его кредитную историю о полном исполнении всех обязательств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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