 

Захарова назвала «твердые гарантии» Запада по ситуации в Косово неустойчивыми

30.12.2022, 17:40, Новости дня
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Достигнутый под «твердые гарантии» Запада компромисс по ситуации в Косово трудно назвать устойчивым, важные вопросы для сербов игнорируются. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, проигнорирован жизненно важный для сербов вопрос учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косово, призванного стать действенным инструментом обеспечения их прав и безопасности в обстановке систематических гонений по национальному признаку.

«Без выполнения Приштиной этого ключевого обязательства, которое она саботирует почти десять лет, ситуация обречена оставаться столь же хрупкой, с постоянной угрозой рецидивов обострения», – уточнила она, передает ТАСС.

Захарова добавила, что как видно по заявлениям косовоалбанских «властей», отказываться от замысла взять сербонаселенные районы края под полный силовой контроль они не собираются.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия смогла избежать полномасштабного конфликта в Косово и Метохии, он мог закончиться «катастрофой с НАТО».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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