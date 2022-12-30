В США обнародовали налоговые декларации Трампа
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Налоговые декларации 45-го президента США Дональда Трампа обнародованы комитетом по доходам и расходам палаты представителей конгресса, в предоставленных документах содержатся сведения с 2015 по 2021 год.
Глава комитета Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) заявил, что законодатели проверяли работу Службы внутренних доходов (СВД) США, передает ТАСС.
Он добавил, что президент не является обычным налогоплательщиком, и отметил, что бывшие главы американского государства особо ответственны в том, что касается отчетности.
Ранее СМИ заостряли внимание на том, что декларации Трампа якобы свидетельствуют о том, что в 2020 году он не выплачивал налоги.
Сам Трамп пытался оспаривать решение о публикации его налоговых деклараций.
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