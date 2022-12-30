 

В США обнародовали налоговые декларации Трампа

30.12.2022, 17:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Налоговые декларации 45-го президента США Дональда Трампа обнародованы комитетом по доходам и расходам палаты представителей конгресса, в предоставленных документах содержатся сведения с 2015 по 2021 год.

Глава комитета Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) заявил, что законодатели проверяли работу Службы внутренних доходов (СВД) США, передает ТАСС.

Он добавил, что президент не является обычным налогоплательщиком, и отметил, что бывшие главы американского государства особо ответственны в том, что касается отчетности.

Ранее СМИ заостряли внимание на том, что декларации Трампа якобы свидетельствуют о том, что в 2020 году он не выплачивал налоги.

Сам Трамп пытался оспаривать решение о публикации его налоговых деклараций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12.21 / Новые солнечные электростанции в США не уступят по мощности крупным ГЭСам и ТЭСам

06.09.21 / Зеленский обсуждал в Вашингтоне, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ – Кулеба

07.09.20 / Глава МВД Беларуси назвал милицию страны самой гуманной в мире

03.07.20 / Путин: Ограничений прав секс-меньшинств в РФ нет и никогда не будет

06.01.22 / В Украину прибыли 60 вагонов угля для Луганской ТЭС

28.07.20 / Лукашенко утверждает, что переболел COVID-19

19.12.22 / Путин: Москва и Минск должны быть удовлетворены выстраиванием своих отношений

06.05.21 / В Праге последователей “Ночных волков” встретили куклой голого Путина

09.07.20 / Киев попросил НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе

13.01.22 / Штаммом коронавируса “Омикрон” заразятся и вакцинированные, и ревакцинированные – главный инфекционист США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика