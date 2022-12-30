 

Полны комфорта – Личное мнение

30.12.2022, 17:04, Разное
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Все, кто ждал скорого развода Агутина и Варум, негодуют. Возмущаются, что обманулись в своих ожиданиях.

Агутин и Варум за долгое время вышли в свет и улыбаются.


Фото: Мила СТРИЖ, КП

Говорят, всё у них хорошо. Или что-то в самом деле скрывают?

Повторю ещё раз свою мысль, которую озвучила пару недель назад: смысла для Варум разводиться нет.

Пока муж на гастролях или заседает в жюри, Анжелика спокойно живёт в своё удовольствие.

Сколько там они женаты — лет двадцать-тридцать? Ну и пусть себе летает и деньги зарабатывает. Прилетел домой — хорошо. Улетел — тоже хорошо. Вот и прекрасное разнообразие, которого многим не хватает в браке.

Что развод изменит? Да ничего!

Вот и вышли Варум с Агутиным и улыбаются. А чего не улыбаться, когда всех всё устраивает?

Полны любви — такие вот заголовки в прессе. Ну, может и так, конечно, но я бы сказала, что полны комфорта.

Кто-то скажет, что это за брак такой, когда рады расставаниям? Я скажу: а почему бы и нет?

Вот вам разве не хотелось бы хоть иногда побыть одной, когда муж улетел в командировку? Только честно отвечайте!

Источник: Лена Миро


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