 

25-летняя жена Венсана Касселя Тина Кунаки показала идеальную фигуру

30.12.2022, 17:00, Разное
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Жена актера Венсана Касселя, 25-летняя модель Тина Кунаки опубликовала новые фотографии с отдыха. Вероятнее всего, возлюбленные отправились в романтическое путешествие после празднования Рождества. Снимки Тина опубликовала в социальных сетях. 

Модель позировала в топе и юбке с разрезом от ее любимого бренда Jacquemus. Образ дополнили массивные серьги в форме морских звезд и босоножки на низком каблуке. На снимке Тина Кунаки показала рельефную фигуру и восхитила поклонников. 

В комментариях они написали: 

Потрясающий аутфит и фигура.

Ты просто муза для любого дизайнера.

Это тело мечты. Твоему мужу повезло.

Венсан Кассель и Тина Кунаки начали встречаться в 2015 году, а в 2018-м поженились. Актер старше модели на 30 лет. В апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони. У Венсана Касселя есть еще две дочери от предыдущей супруги Моники Беллуччи: 17-летняя Дева и 12-летняя Леони. 


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