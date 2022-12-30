Слово не воробей: отец Виктории Ламас рассказал об отношениях модели с Леонардо ДиКаприо, но потом передумал

Актер Лоренцо Ламас, отец Виктории Ламас, с которой ранее заметили Леонардо ДиКаприо, прокомментировал слухи о ее романе с главным голливудским сердцеедом. Мужчина рассказал изданию New York Post, что Виктория является давней поклонницей ДиКаприо, и у них все серьезно.

Я знаю, что он ей очень нравится. Думаю, они познакомились в прошлом месяце. Я не уверен в обстоятельствах, но она мне так сказала, – признался он. – Она прямо сражена. Я сказал ей относиться к этим отношениям как к празднику — просто наслаждаться ими столько, сколько сможешь, пока они длятся. И если это длится больше, чем одни выходные, отлично. А если нет, то просто беречь свое сердце, понимаете? Потому что она очень молода.

И хотя отец безмерно рад за дочь, окунаться с головой в эти отношения он ей не разрешил. Мужчина понимает, что ДиКаприо нельзя назвать надежным в любовных делах — новости последних месяцев тому подтверждение.

Я только сказал ей, чтобы никаких трансатлантических круизов с Лео. В любом случае, я рад за нее. Я знаю, что у нее уже давно не было серьезных отношений… У нее большое сердце, и она склонна отдавать его полностью.

Журналисты были в восторге от ответа 64-летнего актера, однако через несколько минут после разговора мужчина перезвонил изданию и принялся отказываться от своих слов. Он заявил, что Лео и Виктория — просто друзья, и никакого романтического подтекста в их отношениях нет. СМИ предположили, что молодая модель не хочет публично демонстрировать чувства.

Напомним, что последние несколько месяцев инсайдеры утверждали, что Леонардо Ди Каприо крутит роман с супермоделью Джиджи Хадид. В начале ноября они вместе отметили Хэллоуин. Тем не менее, сами они никак не комментировали свой предполагаемый роман.