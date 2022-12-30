Анита Цой поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

Народная артистка

РФ и эстрадная певица Анита Цой поздравила читателей “Дни.ру” с Новым

2023 годом!

“Привет, “Дни.ру”! С вами Анита

Цой. Я хочу пожелать вам в 2023 году счастья, улыбок, здоровья. И, конечно,

всегда оставаться на волне позитива. Это так нужно, это так важно. Будьте со

своими “Днями.ру” и помните, вы лучшие! Я вас люблю!” — пожелала

счастливая и улыбающаяся Анита.

В этом году Анита

Цой выпустила maxi-альбом “Музыка

шоу “Пятый океан”. Поклонники тепло приняли собрание композиций.

Кроме этого, Анита выпустила интересное видео под названием “Цойкины рецепты”.

В нем она удачно собрала и новую песню, и рецепт любимого блюда. В 2023 году

будем ждать новых концертов и альбомов от любимой певицы!