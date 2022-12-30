 

Анита Цой поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

30.12.2022, 16:55, Разное
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Народная артистка
РФ и эстрадная певица Анита Цой поздравила читателей “Дни.ру” с Новым
2023 годом!

“Привет, “Дни.ру”! С вами Анита
Цой. Я хочу пожелать вам в 2023 году счастья, улыбок, здоровья. И, конечно,
всегда оставаться на волне позитива. Это так нужно, это так важно. Будьте со
своими “Днями.ру” и помните, вы лучшие! Я вас люблю!” — пожелала
счастливая и улыбающаяся Анита.

В этом году Анита
Цой выпустила maxi-альбом “Музыка
шоу “Пятый океан”. Поклонники тепло приняли собрание композиций.
Кроме этого, Анита выпустила интересное видео под названием “Цойкины рецепты”.
В нем она удачно собрала и новую песню, и рецепт любимого блюда. В 2023 году
будем ждать новых концертов и альбомов от любимой певицы!


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