В Польше обиделись на солистку Spice Girls – в Москве выступала, а нами «побрезговала»

Певица Мелани Си из Spice Girls в последний момент передумала и отменила своё участие в новогоднем концерте телеканала TVP в польском Закопане. Такое решение было связано с предвзятым отношением государственного телеканала к ЛГБТ, о котором певицу предупредили её поклонники. Политики правящей партии не стали оправдывать свою позицию по сексуальным меньшинствам, зато не замедлили упрекнуть звезду в том, что она давала концерты в РФ и Объединённых Арабских Эмиратах, пишет Gazeta Wyborcza.



АР

Информация о том, что Мелани Си будет выступать на новогоднем вечере телеканала TVP на польском горнолыжном курорте Закопане, появилась четыре дня назад. Во время мероприятия певица должна была исполнить как свои лучшие хиты, так и некоторые песни из репертуара группы Spice Girls, в которой она состоит с середины 90-х годов. Однако этого не произойдёт, пишет Gazeta Wyborcza. Издание рассказывает, что после этого анонса фанаты сообщили ей о не особо благосклонном отношении государственного телеканала к ЛГБТК+ сообществу. Одновременно оно напоминает, что в прошлом году Мелани Си получила британскую ЛГБТ-премию за поддержку сексуальных меньшинств.

«В свете того, что я только что узнала, и что расходится с моими ценностям, и противоречит сообществам, которые я поддерживаю, с сожалением сообщаю вам, что я не буду выступать в Польше на концерте накануне Нового года», — написала певица в Instagram*. «Я надеюсь вернуться туда в ближайшее время. Желаю вам счастливых праздников и всего наилучшего в 2023 году», — добавила она.

После отказа певицы телеканал TVP опубликовал следующее заявление: «Мелани Си — это одна из многих звёзд «Нового года мечты Второго канала» в этом году, которая приняла приглашение и подписала контракт с Telewizja Polska. Она подтвердила своё присутствие в записи, адресованной польским зрителям, в которой она подчеркнула, что в восторге от того, что проведёт новогоднюю ночь в Закопане и встретит Новый год с нами, а сегодня — под давлением интернет-комментариев — она неожиданно отказалась от выступления».

Незамедлительно депутат от партии «Право и справедливость» Казимеж Смолиньски обвинил певицу в лицемерии. «Госпожа Мелани Си отменила своё выступление в Польше из-за своих «взглядов». Её взгляды как-то не помешали петь у Путина во время первой войны с Украиной. Её взгляды также не помешали петь в знаменитом своей «открытостью» для людей LGBTQWERTY Дубае. Гротеск», — написал он в Twitter.

В свою очередь, журналист портала Onet Януш Швертнер ответил депутату, что в таком случае Мелани Си, по всей видимости, «ужасный человек». «Тогда объясните, пожалуйста, почему вы хотели её видеть в канун Нового года за счёт наших налогов?» — задал вопрос журналист. Один из пользователей Twitter отрезал: «Значит, по вашему мнению, в принципе нормально петь в России, если вы не говорите нет другим».

Мэр польского города Белосток Тадеуш Трусколаски тоже не обошёл Twitter стороной: «Именно так, пожалуйста, сделайте выводы о том, как ПиС и его институты воспринимаются в мире. Стыдно, не так ли?». Пресс-секретарь Польской крестьянской партии Милош Мотыка, в свою очередь, добавил: «Значит, когда вы её приглашали на мероприятие, тот факт, что она выступала у Путина, вам не мешал?».

Твит Казимежа Смолиньского собрал много злорадных комментариев такого содержания: «Скорее всего, это очень плохо свидетельствует о ПиС, раз наша страна под вашим правлением оценивается хуже, чем Дубай или Россия… «Хорошо, что, зная всё это, вы были достаточно терпимы, чтобы всё-таки её пригласить».

Несколько иначе комментарий депутата прокомментировал политолог и социолог Бен Стэнли. «Занятно, что вы не чувствуете надобности в том, чтобы доказать, что она не права в том, как в Польше относятся к представителям ЛГБТ, а вместо этого делаете акцент на сравнении Польши с Россией и Дубаем», — констатировал он.

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