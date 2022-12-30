 

«С реабилитацией поспешили» – институт Сербского проведёт повторную психиатрическую экспертизу генерала Григоренко

30.12.2022, 16:33, Разное
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» приняло решение по собственной инициативе провести повторную посмертную психиатрическую экспертизу советского генерала Петра Григоренко. Учёные уверены, что «совершенно зря» реабилитировали его.

Первоначально именно институт Сербского дважды признавал военного, занявшегося диссидентской деятельностью, лицом с «вялотекущей шизофренией», в том числе один раз с формулировкой «виновен в вялотекущей шизофрении неустановленного происхождения». Впоследствии, на волне Перестройки, диагноз Григоренко был отменён, а сам он реабилитирован военно-психиатрической комиссией под руководством подполковника Михаила Звягина.

– С реабилитацией поспешили, сказать нечего, – говорит новый директор центра Александр Мураховский. – Поддались, так сказать, вялотекущим политическим трендам на тот момент. Совершенно зря, потому что шизофрения там была, как профессионал говорю – по лицу всё понятно. Обязательно это оформим скоро надлежащим образом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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