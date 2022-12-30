Скандалы: Жилье мое

Есть ли у депутата Госдумы Дмитрия Саблина 11 квартир в Киеве?

Газеты и соцсети сообщили об обысках в 11 украинских квартирах, якобы принадлежащих депутату Государственной думы Дмитрию Саблину. Владеет или нет собственностью в Киеве парламентарий, вероятнее всего, доподлинно известно не станет. Но настораживает тот факт, что Саблин часто оказывался замешанным в серьезных скандалах, которые, впрочем, совершенно не мешают его политической карьере.

Личность не раскрывается

Дмитрий Саблин отреагировал на сообщение о своих украинских квартирах кратко: «Мне лично в Киеве ничего не принадлежит. Но сам Киев — это Россия».

История с возможной недвижимостью депутата Дмитрия Саблина в Киеве следующая. Нацполиция Украины, не называя имени, сообщила о проведении «восьми санкционированных судом Киева обысков по подозрению в отношении депутата Госдумы в посягательстве на территориальную целостность Украины». При обыске у подозреваемого нашли документы, подтверждающие наличие 11 квартир в Киеве. Личность депутата не раскрывается, однако украинские издания предположили, что это депутат Дмитрий Саблин.

Для подобных выводов такие, если можно так сказать, основания. Как известно, депутат Дмитрий Саблин, в отношении которого на Украине проводят досудебное расследование, родился в 1968 году в Мариуполе (на сайте Госдумы есть информация, что Саблин родился в 1968 году). И в Telegram-канале Саблин называл своим родным городом Мариуполь. Это, собственно, пока и все известные подробности.

Коллег депутата сообщение о возможной недвижимости Дмитрия Саблина тоже не очень заинтересовало. Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил, что обращаться с возбуждением проверки имеют право строго очерченные в законе субъекты. Это всероссийские партии, всероссийские средства массовой информации и так далее. Органы Украины к этим субъектам не относятся.

Закон не писан

Дмитрий Саблин один из богатейших депутатов Госдумы («Единая Россия»). Совокупный доход его семьи в 2018 году, согласно декларации, составил более 473 миллионов рублей. Его личный доход в прошлом году составил 168,4 млн рублей. Саблин заместитель председателя думского комитета по обороне, заместитель главы некоммерческой организации «Боевое братство», один из создателей движения «Антимайдан», противник «цветных революций» и сторонник традиционных ценностей.

Но, как ранее уже писала «Версия», некоторые российские законы, которые принимает Госдума, в отношении депутата Дмитрия Саблина, похоже, действуют избирательно. Например, Саблин не вправе заниматься бизнесом с 2003 года по причине того, что последние 17 лет он являлся то депутатом Госдумы, то членом Совета Федерации. Однако до недавнего времени прямое управление у Саблина было как минимум в пяти компаниях: «Рота», «Рота-Девелопмент», «Рота-Павелецкая», «Рота-Шале» и «Боксерский клуб «Рота». Они же, в свою очередь, контролировали еще около 40 фирм в сферах строительства, сельского хозяйства, ресторанов и гостиниц, сдачи в аренду недвижимости и земли. Почти все фирмы появились в период с 2006 по 2019 годы. То есть бизнес-империя Саблина построена тогда, когда он сам уже заседал в парламенте.

Нельзя сказать, что деятельность Дмитрия Саблина за эти годы не привлекала внимание. Два года назад был скандал в Госдуме — коммунисты предлагали даже лишить Саблина мандата за занятие бизнесом.

Поводом стала информация о том, что 40% акций с ЗАО «Совхоз им. Ленина» путем сложных манипуляций якобы оказались под контролем компании Дмитрия Саблина. В прокуратуру, ссылаясь на интернет-издание Readovka, которое опубликовало расследование на эту тему, был подан депутатский запрос с просьбой разобраться в этой истории.

Впрочем, для Саблина ничем плохим это не закончилось.

Обидчивый человек

А вот сам депутат счел себя оскорблённым, и подал иск в Видновский городской суд Московской области на интернет-издание Readovka. Дело он выиграл, суд обязал интернет-издание удалить статью о возможных связях депутата Саблина с совхозом им. Ленина. Ну а позже сайт Readovka, где продолжили выходить публикации о возможном участии Саблина в подмосковном строительном бизнесе, был вообще заблокирован.

Не лишним будет напомнить о расследовании интернет-издания «Метла» под заголовком «Единоросс Саблин зарабатывает на сиротах». Если довериться информации этого проекта, компания «Пригород Лесное», якобы связанная с Дмитрием Саблиным, могла завышать цену на жилье, которое подмосковные власти приобретали для детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2020 году администрация Ленинского городского округа Подмосковья заключила контракт на приобретение 9 квартир для детей-сирот. Общая сумма контракта составила 39,5 млн рублей. В аукционе, похоже, приняла участие только фирма Дмитрия Саблина, контракт заключен по максимальной (стартовой) цене – 39 536 797,59 руб. В результате приобретено девять квартир площадью 33-34 кв, м по цене от 4,3 млн рублей за каждую. Однако журналисты не обнаружили на сайте застройщика столь высоких цен на жилье такой площади. Обычно стоимость колеблется от 3,985 до 4,135 млн рублей, причем это уже квартиры, которые продаются с отделкой.

Издание сделало выводы — госконтракты заключались без конкуренции и, вероятно, по завышенным ценам. А депутат Дмитрий Саблин, вопреки закону, якобы не прекратил заниматься бизнесом.

Кроме того, как выяснилось, на госзакупках могли зарабатывать и другие компании Саблина. Например, ООО «Аркадатрейд» якобы сдавало в аренду помещения училищу олимпийского резерва №2 ООО «Гипер» – ГБУ МО «СШОР по игровым видам спорта» и ДЮСШ Красноармейска.

Дмитрий Саблин обиделся и на издание «Метла», подал иск в суд города Видное Московской области с требованием удалить расследование. И суд обязал издание исполнить судебное решение.

Вспомнить стоит и еще одну интересную историю. Два года назад стало известно о том, у заместителя главы некоммерческой организации «Боевое братство» нашли площади в Москве, которые незаконно использовались для оказания гостиничных услуг.

Недвижимость в центре столицы якобы арендовалась для административных целей, хотя по факту дом №14 строение 8 по улице Красина превратили в отель Winterfell. Его оформили в стиле известного сериала «Игра престолов». Факт незаконного использования квадратных метров подтвердили и контролирующие органы. Гостиница открылась в январе 2020 года, само здание, где она располагалась, построили в 2007-м. Площадь объекта превышала 360 квадратных метров.

СМИ также обращают внимание на то, что этот бизнес еще и достаточно непрозрачен. Финансовые показатели большинства компаний выглядят подозрительно: многомиллионные убытки при высокой выручке могут напрямую указывать на то, что деньги из контор «выкачивались». Например, компания «Рота-Агро» при выручке в 10 млн руб. с 2011 года значилась как убыточная. И есть подозрение, что это говорит не только о плохом качестве управления, но и о том, что деньги из компании могли выводиться. Впрочем, скорее всего, это только подозрением и останется.

Заявленному – верить

Так что история с украинскими квартирами, якобы принадлежащими Дмитрию Саблину, скорее всего также как и все другие, не будет иметь продолжения.

Вот депутат Валеев не стал отвечать на вопрос, намерена ли партия «Единая Россия» инициировать проверку. Вероятнее всего, нет.

Но с другой стороны, к чему какие-то проверки. Сказал же уважаемый человек, что нет у него квартир в Киеве. На нет и суда нет.

Александра Волкова

Оригинал материала: “Наша Версия”