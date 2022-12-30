 

Политолог Колчин: ВС РФ могут воспользоваться обстановкой под Бахмутом для масштабного наступления

30.12.2022, 16:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин дал оценку ситуации, сложившейся на Украине в зоне проведения спецоперации. Он считает, что российская армия может начать масштабную наступательную кампанию уже в ближайшее время.

Эксперт отметил, что внимание киевских генералов сейчас приковано к ситуации на Бахмутском направлении, где к городу прорываются штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Сюда ВСУ нагнали большое количество техники, а также перебросили подразделения, выведенные с других участков линии фронта. Этим фактором могут воспользоваться ВС РФ, чтобы добиться стратегического успеха.

«Общая обстановка на всей линии соприкосновения на сегодняшний день складывается против ВСУ. Украинские подразделения испытывают дефицит оружия и бронетехники, растет количество случаев открытого дезертирства. На боевой дух ВСУ негативно влияет развитие ситуации вокруг Бахмута. Под этим городом сосредоточены практически все боеспособные подразделения Киева в попытке удержать стратегически важный центр снабжения всей донбасской группировки», – объяснил Колчин.

Эксперт считает, что, помимо стратегической важности, контроль над Бахмутом имеет высокую идеологическое значение. Несмотря на то, что сюда стянуты внушительные силы украинской армии, они проигрывают позиционное противостояние с «вагнеровцами».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07.22 / Мнение: Солидарность

20.09.22 / В Москве стартует проект “Музыка в метро”

12.01.21 / Скандалы: Тесные теремки

14.01.22 / Ведущий Александр Анатольевич рассказал о нулевой популярности среди молодежи

20.07.22 / Представители Twitter обвинили Маска в попытке навредить компании

26.03.21 / Скандалы: Миллионы осели в баках

24.08.20 / Скандалы: «Торговля людьми, отмывание денег и связи с ОПГ»

14.07.22 / На северо-западе Москвы открылся центр услуг для бизнеса

18.08.22 / Мнение: Кто разгоняет фейк?

23.08.21 / Несовершеннолетний сын Мадонны совершил каминг-аут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика