Мэрия: Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен

Вход на Красную площадь в Москве ограничат с 18.00 мск 31 декабря до 07.00 мск 1 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

По сообщению пресс-службы, в период с 18.00 мск 31 декабря 2022 года до 07.00 мск 1 января 2023 года доступ граждан на Красную, Манежную площадь и площадь Революции будет ограничен, при этом ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки в центре Москвы в период новогодних праздников не планируется, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в этом году не планирует участвовать в традиционном предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги.

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