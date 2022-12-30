 

МО Китая: США могут обжечься на поставках Тайваню систем минирования Volcano

30.12.2022, 16:15, Новости дня
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Соединенные Штаты играют с огнем и могут обжечься на поставках Тайваню противотанковых систем минирования Volcano стоимостью 180 млн долларов, сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

По его словам, Китай выражает по этому поводу крайнее недовольство, обещает принять ответные меры и настаивает на том, чтобы США прекратили продавать оружие Тайбэю и перестали поддерживать контакты с тайваньскими военными, или же Вашингтон «обожжется на огне, который сам спровоцировал», передает ТАСС.

Как сказал Тань Кэфэй, попытки американской стороны сдерживать Пекин при помощи «тайваньского козыря» и препятствовать окончательному воссоединению материковой части КНР с Тайванем — «абсолютно глупые несбыточные мечты». Он отметил, что поставки вооружений Тайбэю — действия, противоречащие обязательствам США и нарушение принципа «одного Китая».

Напомним, в четверг Госдепартамент счел возможную продажу Тайваню противотанковых систем дистанционного минирования Volcano соответствующей законодательству США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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