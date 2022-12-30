Глава Минстроя Файзуллин сообщил, что все жители Мариуполя переселены из подвалов в новые дома

В Мариуполе не осталось людей, которые вынуждены жить в подвалах, все переселены в дома, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в эфире телеканала «Россия-24».

Файзуллин отметил, что сегодня в Мариуполе нет ни одного человека, который остался бы в подвале, то есть переселены все. «Конечно, у нас на новых территориях созданы пункты временного размещения граждан. Самое главное, что уже нет людей, которые живут в нечеловеческих условиях», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, главной задачей на новых территориях является создание условий для мирной жизни. В частности, он уточнил, что в Мариуполе подключили к теплу 1018 домов, также было построено 25 жилых домов, в 20 из них люди получили ключи. В новых регионах работают школы, медицинские центры, поликлиники, идет строительство новых объектов, добавил Файзуллин.

Он подчеркнул, что восстановительные работы ведутся и в Северодонецке, который пока расположен близко к линии соприкосновения. «Но и там работают строители, аварийные бригады, подключают дома к теплу. И там было такое обращение жителей: завтра мой дом к теплу подключают, парки почистили, нельзя ли, чтобы в магазинах появился корм для собак? А это уже видно, что жизнь восстанавливается», – отметил глава Минстроя.

Ранее зампредседателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что в четырех регионах, недавно вошедших в состав Российской Федерации, восстановлено уже 1448 различных объектов: 737 многоквартирных домов, 288 котельных, 235 школ, 145 детских садов, а также 43 больницы.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия восстановливает Мариуполь.

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