Модные челки для женщин за 55 на 2023 год: что из них идеально подходит на тонкие волосы

Если у вас тонкие волосы, выбор челки для вас может стать настоящей проблемой. В особенности актуальным это становится после 55 лет, когда волосы начинают истончаться еще больше. Однако существуют стрижки с челками, которые хорошо подходят в том числе и для женщин за 50-60 лет.

Общие рекомендации

Выбирать форму и длину челки возрастным женщинам рекомендуется, учитывая два важных фактора. Во-первых, это форма лица, а во-вторых, простота в уходе. При выборе важно найти оптимальный в этом плане вариант. Челка, конечно, должна выгодно подчеркивать достоинства лица, скрывать возрастные изменения и при этом не требовать сложной укладки.

Челки, гармонирующие с короткими стрижками

Считается, что для женщин за 50 в особенности хорошо подходят короткие стрижки. Такие прически примечательны тем, что создают мгновенный омолаживающий эффект. В короткой стрижке волосы смотрятся более густыми и объемными. К примеру, у возрастных женщин уже много лет пользуется популярностью стрижка пикси.

Такая прическа выглядит очень мило сама по себе. Но еще более стильно и модно она может смотреться с тонкой челкой набок. Считается, что пикси с такой челкой отлично подходит для волос любого цвета. Также к плюсам этой стрижки относят простоту в уходе. Укладку в данном случае можно делать с помощью просто щетки и фена.

Челка набок на кудрявые волосы

В особенности хорошо короткие стрижки с челкой набок, как считают стилисты, смотрятся на кудрявых волосах. С такой прической можно в том числе и экспериментировать. К примеру, недели через 4 после стрижки затылок и бока можно укоротить, а волосы впереди оставить более длинными.

Волосы вьются, конечно, далеко не у всех женщин. Однако при желании их можно просто завить. Стилисты считают, что женщины за 55 могут при укладке использовать любые средства, включая фен, бигуди или даже плойку. Главное – это следить за тем, чтобы волосы в процессе укладки не перегревались.

Челка на тонкие волосы средней длины

Помимо пикси хорошо подходящей для женщин за 55 стрижкой считается среднее каре. К такой прическе, по мнению стилистов, отлично подойдет асимметричная челка. Прическа в этом случае будет выглядеть более объемной.

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С помощью укладки стрижке каре с асимметричной челкой можно придать как праздничный, так и более обыденный вид.

Женственная красота: челка-шторка для длинных волос

Модных причесок, подходящих для женщин за 50-60, существует множество. При желании в этом возрасте можно носить и длинные волосы. К длинным волосам, как считают стилисты, хорошо подойдет челка-шторка. Такой вариант смотрится очень женственно и добавит движения по контурам лица. В результате лицо будет выглядеть моложе.

Женщинам за 50-60 лет в прическу стоит добавлять слои. В этом случае волосы, а в особенности длинные, будут смотреться более пышными. То же самое касается волос средней длины. Слои, по мнению стилистов, подходят в том числе и для естественных седых волос. Однотонных или слишком темных цветов в таких прическах при этом рекомендуется избегать. В особенности это касается женщин со светлой кожей лица.

Челку-шторку на длинных волосах или волосах до плеч можно дополнить бахромой. В этом случае прическа будет смотреться еще более стильной.

Какие челки не подходят женщинам за 55

Таким образом, женщине за 55 лучше выбрать челку на бок, асимметричную или шторку. При этом стилисты считают, что возрастным дамам абсолютно не подходят короткие прямые челки, создающие эффект шлема.

Этот вариант работает только на густых, гладких и эластичных волосах. После 55 лет же волосы не только истончаются. Гормоны вызывают серьезные изменения, и волосы становятся трудноуправляемыми, более жесткими, а также начинают виться в неожиданных местах. Именно поэтому тупая челка, как и каре с тупым краем, по мнению стилистов, возрастным женщинам противопоказана.