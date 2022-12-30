 

Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Алсу и другие звезды на премьере новогодней комедии “СамоИрония судьбы!” в Москве

30.12.2022, 15:35, Разное
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В минувший четверг, 29 декабря, в столичном кинотеатре “Москва” на Охотном ряду состоялась премьера музыкально-пародийного фильма “СамоИрония судьбы!” от продюсера и резидента Comedy Club Андрея Шелкова. Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Алсу, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Алена Водонаева и другие звезды шоу-бизнеса.  

“СамоИрония судьбы!” выйдет в эфир телеканала ТНТ в канун Нового года, 31 декабря. 

Филипп КиркоровОльга БузоваАлсуТимур БатрутдиновОльга КузьминаАндрей Шелков с супругойМарина КравецМихаил ГалустянНаташа Королева с подругойДаваАлена Водонаева


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