“Сегодня я праздную ровно 47 лет трезвости”: Энтони Хопкинс обратился к фанатам

84-летний Энтони Хопкинс вышел на связь с поклонниками и поздравил их с наступающим Новым годом. В домашней обстановке звезда “Молчания ягнят” записал традиционное видеообращение, где помимо прочего поделился личным достижением — ровно 47 лет назад он завязал с алкоголем.

Всем привет! Я хочу поздравить вас всех с Новым годом и еще хочу сказать, что сегодня я праздную ровно 47 лет трезвости, – подчеркнул Хопкинс. – Я алкоголик в завязке и я знаю, что среди вас много людей, которые сейчас борются с этой зависимостью. Я хочу сказать вам, будьте добрее к себе, гордитесь собой. Я понимаю, что вы сейчас проходите. 47 лет назад я был в полном отчаянии, был на грани смерти, пока не признал, что со мной что-то не так. Я понял, что мое тяжелое физическое и психическое состояние — это алкоголизм, он самый.

Актер подбодрил всех, кто борется с зависимостью и дал несколько полезных советов.

Я знаю, как унизительно признавать это, но признать нужно. Не слушайте тех, кто издевается или насмехается над вашей зависимостью. Не слушайте их. Не стыдитесь себя. Гордитесь собой, вы признали проблему. Обратитесь за помощью, поговорите об этом с кем-то, кому доверяете, кого уважаете, – сказал он. – Пройдите 20-ступенчатую программу лечения зависимости, она самая эффективная и есть во всем мире и везде одинаковая. Вы даже не представляете, как изменится ваша жизнь. Но не давайте никому выбить вас из колеи, поддерживайте себя. Будьте, пожалуйста, к себе добрее. Гордитесь собой, как я горжусь вами.

Напомним, что Энтони Хопкинс считается одним из мастодонтов Голливуда. На его счету два “Оскара” и еще десяток престижных кинонаград. Среди ярких работ Хопкинса — “Молчание ягнят”, “Знакомьтесь, Джо Блэк”, “Человек-слон”, “Дракула Брэма Стокера”, “Маска Зорро” и другие культовые ленты.