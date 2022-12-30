Рассвет российской науки и промышленности. Импортозамещению быть!

В этом году актуальным стало импортозамещение. Ввиду санкций Россия вынуждена заменять иностранные технологии отечественными. После года работы полёт нормальный и все идет по плану. Теперь разберём это утверждение на конкретных примерах по отраслям.

Космос

«Роскосмос» создаст ракету для полёта на Марс на базе «Царь-танка». Также отечественный флагман разработал ракетный двигатель, работающий на дизеле.

Авиация

«Сухой» разработает гражданский самолет на основе технологии «стелс» для полетов в ЕС и США. Авиакомпания S7 вернула в эксплуатацию первый Ил-86.

Для полётов в ДНР и ЛНР «Аэрофлот» создаст лоукостер «Божественный ветер».

Автомобилестроение

Казалось бы, тут у нас было наиболее уязвимое местно, но нет – отечественные производители смогли спокойно посрамить скептиков.

Горьковский автозавод разрабатывает грузовичок «Песец» с ретро-дизайном. УАЗ готовится вывести на рынок новый антикризисный микроавтобус без электроники и с полным приводом. Ещё лучше дела идут у АВТОВАЗа – производитель поставит в выпуск “Оку-2” по антикризисной цене в 1,6 млн, а первый электрокар будет непрерывно питаться от розетки. Ижевский автозавод вновь оформил сертификацию на “Москвич-412”.

Успехи отечественного автопрома впечатлили даже китайцев, которые уже скопировали наш новый «Москвич».

Транспорт

Головные вагоны «Сапсанов» заменят тепловозами ТЭ10. В Усть-Катаве представили новейший отечественный трамвай в стиле ретро. Совсем недавно мы восхищались новым «Витязем» от УВЗ, а в этом году в Нижнем Тагиле произвели экологичный паротрамвай.

Телевизоры

Сначала в России восстановили производство ламповых телевизоров, а затем был построен завод, выпускающий плоскогубцы для переключения каналов.

IT–технологии

Россия заменит цифровую подпись сургучной печатью. На технику Apple установят российскую операционную систему. Отечественные разработчики создали сеть для коротких заметок, которая заменит «Твиттер». МЦСТ представила полностью отечественный процессор, который заменит Intel.

Нижнетагильский металлургический комбинат готов поставлять российским IT-компаниям железо для серверов.

РПЦ анонсировала разработку собственной компьютерной игры «Дьявол должен плакать».

Сельское хозяйство

Из-за роста цен на кофе Минсельхоз выделит 50 млн гектаров на выращивание чайного гриба. Из-за ухода с рынка производителей туалетной бумаги в России увеличат инвестиции в лопуховодство.

В Ленинградской области восстановят работу довоенной фабрики иван-чая. Логистический центр под Москвой вырастил 7 тысяч тонн собственных апельсинов.

Красноярский край впервые за 30 лет покрыл дефицит бюджета за счёт расширения экспорта золы для подкормки овощных культур. Институт пчеловодства завершил переход на отечественное аппаратное обеспечение.

Лёгкая промышленность

Фабрика «Большевичка» объявила о возобновлении производства джинсов на советском оборудовании. «Ивановский текстиль» будет поставлять подушки безопасности на «АВТОВАЗ».

Пищевая промышленность

Компания, поставлявшая мороженое для McDonald’s, вернется к производству пломбира по советской технологии.

Медицина

«Не хуже западных лекарств» – Минздрав разработал стандарт по лечению пиявками.

Добыча природных ископаемых

«Газпром» построит гигантский факел, который обеспечит в Москве летнюю погоду зимой. Российские ученые случайно открыли микроорганизм, превращающий иностранную нефть в песок.

Культура

Сергей Светлаков снимет российскую адаптацию корейского фильма «Паразиты». В российских кинотеатрах разрешат показывать фильмы с торрентов. Попкорн в российских кинотеатрах заменят семечками.

Банки

Банк России будет самостоятельно печатать иностранную валюту. Сбербанк провёл первый трансграничный платёж с использованием верёвочной почты.

Инновации

В этой подрубрике следует отметить инновационный центр «Сколково», где открыли элемент Россиний, который заменит полупроводники, золото и медь при производстве электроники.

Ещё в Сколково изобрели нано-монокль, надевающийся прямо на глазное яблоко и вывели породу рыбы, которая гниёт с хвоста.

В России выпущена первая полностью отечественная шапочка из фольги, ещё у нас смогли в 2022 году наладить собственное производство матрешек, а также восстановлен выпуск клея «Момент» по классическому рецепту.

Уралвагонзавод представил первую отечественную когтеточку.

Искусственный интеллект

И наконец – главное! в Сколково изобрели автоматизированную систему для принятия законов в Госдуме. В будущем необходимость в депутатах полностью отпадёт.

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